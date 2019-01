Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş Ertuğrul 132. yeni son bölüm izle | Diriliş Ertuğrul 133. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul yeni son bölüm fragman izle (TRT1, Youtube izle) Merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 132. yeni son bölüm izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek. Bomba gibi bir bölümle ekranlara gelecek olan Diriliş Ertuğrul'da yine heyecan dolu bir bölüm sizleri bekliyor. Soluksuz izlenen dizinin yeni fragmanı izleyicilerine heyecan dozu yüksek anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. 132. Yeni son bölümde Ertuğrul, Ertuğrul'un Türk obalarını katleden Albastı’nın gerçek kimliğini öğrenebilecek mi? Ertuğrul'u öldürmeye and içen Dragos bunun için ne planlayacak? Artuk’un intikamını Emir Bahaeddin’den sorabilecek mi? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve Diriliş Ertuğrul 133. bölüm yeni fragmanı yayınlanacak mı, Diriliş Ertuğrul 132. son bölüm izleme linki, Diriliş Ertuğrul son bölüm özeti, Diriliş Ertuğrul yeni fragmanı gibi diziyle ilgili en çok araştırılanları haberimizin içinden takip edebilirsiniz.İzleyicisinin karşısına yine efsane bir bölümle daha çıkacak olan Diriliş Ertuğrul yeni bölümü büyük merakla bekleniyor. İşte yeni fragmanlar, yayınlanır yayınlanmaz izleme linkleri ve ayrıntılar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 132. BÖLÜM YENİ FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 132. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Diriliş Ertuğrul yeni bölümde sular durulmuyor. 132. yeni son bölümde olaylar şöyle gelişecek... Ertuğrul, kurduğu oyun sayesinde hem İlbilge’yi kaleden kurtarmayı başarmış hem de Uranos ve Dragos’u kullanarak Moğollara verilen altınları geri almak için hamle yapmıştı. Peki yeni bölümde, Ertuğrul bu hamlesinde muvaffak olup ahalinin hakkı olan altınları geri alabilecek mi? Bu sorunun yanıtı yeni bölüme damga vuracak. Diğer yandan, Ertuğrul evlilik hususunda ise Sırma’yı değil İlbilge’yi eş olarak seçmişti. Ertuğrul’un bu kararı almasının altındaki sebep ne?

Peki, bu evlilik neticeye ulaşabilecek mi? En önemlisi de Ertuğrul'un bu durumu evlatlarına nasıl açıklayacağı... Özellikle Osman’ın bu evliliğe karşı verdiği tepki karşısında Ertuğrul ne yapacak? Ertuğrul’un kendisini istemeyeceğini öğrenen Sırma bu beklenmedik duruma karşı ne yapacak? Tüm bunlar yaşanmasının yanında Ertuğrul, düşmanlarının cezasını kesebilecek mi? Artuk’un intikamını alabilecek mi? Emir Bahaeddin’den hesap sorabilecek mi? Yanıtlanması beklenen en önemli sorulardan biri de Ertuğrul'un Türk obalarını katleden Albastı’nın gerçekte kim olduğunu öğrenip öğrenmeyeceği... Ertuğrul, üzerine oynanan oyunları bertaraf etmek için nasıl bir plan yapacak? Dragos, Ertuğrul’u öldürmek için ne planlayacak? Tüm bu soruların yanıtları Diriliş Ertuğrul 132. yeni son bölümde...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 133. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Ertuğrul 133. bölüm yeni fragmanı dizinin bitiminde merakla beklenecek. Ancak dizinin sonunda yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizdeki linkten izleyebilir, diziyle ilgili son haber ve gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.