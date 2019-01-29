Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü ile ekranlara geliyor. EDHo canlı izle. ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. son bölümü ile karşımıza çıkıyor. EDHO son bölümde yine heyecan dorukta. EDHO canlı izlemek için sitemizdeki 'EDHO canlı izle' linkine tıklamanız yeterli olacaktır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle. EDHO 124. yeni fragman youtube izle... EDHO ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak... İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle, EDHO yeni fragman, EDHO 124. yeni fragman izle youtube...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Son Bölümde Neler Yaşandı?

EDHO son bölüm izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm youtube... Kollarının arasında can veren dostunun acısıyla Behzat'a olan öfkesi katbekat artan İlyas, biran önce intikamını almak ister. Hızır, kardeşinin canından endişe etmektedir ve akacak kanı durdurması için Alparslan'ı görevlendirir. Dışarıda yapılan sulhun, içeriyi kapsamadığını söyleyen İlyas, abisinin sözünü yerde bırakmak pahasına Alparslan'la iletilen talimatları kabul etmez. Behzat da dışarıdakilerin kendisi adına karar vermesine tepki gösterir. Canlarından önce itibarlarını düşünen hasımların birbirlerine zarar vermelerini engellemek neredeyse imkansızdır. Hızır, hapishaneden gelecek bir kayıp haberini engellemek için Façalı Ailesiyle yaptığı anlaşmaya dostlarını da ikna etmeye çalışır fakat başaramaz. Düşmanlığı devam ettirme konusunda İlyas'la aynı fikirde olan her kimse bundan sonra hem kendi canından hem de İlyas'ın canından sorumlu olacaktır.

EDHO 122. Bölümde Neler Yaşandı?

İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. Yaşananların asıl sorumlusu 'Façalı Dayı' adıyla anılan Haşmet ise cenazede karşılarına çıkacaktır. Hızır, ailesinin başına musallat olan bu yeni düşmanın gözlerinin içine bakma fırsatı bulur ve daha fazla kan dökülmemesi için teke tek hesaplaşmayı teklif eder. Bu anlaşmaya yanaşmayan Haşmet, yine bir Çakırbeyli kanı akıtmaya hazırlanırken hiç beklemediği bir karşılık bulacaktır. Mertlik nedir bilmeyen düşmanının yöntemleriyle saldırıya geçen Hızır, kurduğu tuzakla üzerine yapılan tüm planları tersine çevirir