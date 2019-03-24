Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni hizmete giren merkezde, biri tüplü diğeri led sistemle çalışan 2 farklı televizyona kurulan peoplemeter (reyting ölçüm cihazı) bulunuyor. Ayrıca bir evdeki tablet, telefon, masa üstü bilgisayar gibi tüm ekranlara ait izleme ve dinlemeleri ölçmeyi sağlayan yeni nesil bir cihaz (focalmeter) da merkezde yer alıyor. Peoplemeter cihazı ile ailelerdeki tüm izleme ölçümleri yapılıyor. Merkezdeki peoplemeterda yer alan test datası aracılığıyla yaklaşık 15 dakika içinde reyting verilerinin doğruluğu test edilebiliyor. Merkez, özellikle iletişim alanında çalışmalar yapan akademisyenler ve öğrencilere çok faydalı oluyor. RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkan Yardımcısı Deniz Güler, “Buraya gelenler reyting ölçümlerinin tüm aşamalarının nasıl gerçekleştiğini, denetimin süreç olarak nasıl ilerlediğini ve nihayetinde sağlam bir sistemin oluşturulduğunu anlık görebilecekler” ifadesini kullandı.

İNSANLAR ÖLÇÜMLERLE YAKINDAN İLGİLENİYOR

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Bu merkez, bu reytinglerin ölçümlerinin ve değerlendirmelerinin nasıl yapıldığı neticesinde de taraflarca nasıl paylaşıldığını gösteren bir simülasyon gibi. Halkımız da taraflar da reyting sistemiyle yakından ilgili. Arzu ederlerse kapımız onlara sonuna kadar açık. Bir vatandaşımız ‘reytingler nasıl ölçülüyor, taraflara nasıl ulaştırılıyor’ diye merak ederse RTÜK’te, bu merkezde, bu bilgileri verebilecek durumdayız” diye konuştu.