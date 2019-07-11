Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Benim Tatlı Yalanım 5. bölüm izle, Benim Tatlı Yalanım son bölüm izle, Benim Tatlı Yalanım oyuncuları, Benim Tatlı Yalanım izle, Benim Tatlı Yalanım 6. bölüm fragmanı gibi konular, Star TV ekranlarının merakla beklenen dizisine dair internette en çok araştırılanlardan oluyor. Başrollerinde Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu'nun yer aldığı dizide, bu hafta neler olacak? Yayınlanan bölümleri ile beğeni toplayan ve izleyiciyi oldukça güldüren dizide bu hafta Suna ile Nejat arasında neler olacak? Oynadıkları oyun ortaya çıkacak mı? İşte detaylar...

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BENİM TATLI YALANIM 5. BÖLÜM ÖZETİ

Nejat ve Suna’nın mutlu evlilik oyununda yeni kriz!

Şevket'in onay vermesinden sonra, Suna ve Nejat'ın ilişkisi artık bir dengeye oturmuştur. Her şey yolunda giderken Nejat, Yılın Genç İş İnsanı ödülüne aday gösterilir. Nejat için bu ödülü almak çok önemlidir. Suna, Nejat'ın eşi Aylin olarak ona bu ödülü kazandırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bu sırada Hande, Nejat ve Suna'nın oynadığı bu mutlu evlilik oyununun hiç de göründüğü gibi olmadığını fark eder.

BENİM TATLI YALANIM KONUSU VE OYUNCULARI

İlk olarak Annemi Beklerken olarak seyirciye duyurulan sonradan Benim Tatlı Yalanım olarak güncellenen dizide Nejat eşi tarafından ansızın terk edilmiştir. Nejat 6 yaşındaki kızına bakmak zorundadır. Kayra ile eğlenceli bir hayat mücadelesine girişir. Nejat kızına hem annelik hem de babalık yapmaktadır. Kendisi ünlü bir gözlük firmasının sahibidir. Nejat'ın Suna'ya aşık olması hayatlarını daha eğlenceli hale getirir.

Oyuncular: Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu, Lavinya Ünlüer, Cem Zeynel Kılıç, Aslı İnandık, Gonca Sarıyıldız, Ahmet Saraçoğlu, Sadi Celil Cengiz, Seda Türkmen, Ali Yoğurtçuoğlu, Melek Tanker, Zehra Yıldırım