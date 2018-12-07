Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i makamında kabul etti. Genel olarak Suriye konusunun ele alındığı görüşmede; Fırat’ın doğusu, İdlib ve Münbiç’te yaşanan son dönemdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar tarafından muhatabına; Uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılık, ABD’nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması konusundaki haklı beklentimiz, Gözlem noktalarından vazgeçilmesi ve ülkemizin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceği hususları tekraren ifade edildi.