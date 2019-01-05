Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan’ı Külliye’de kabul etti. Başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmran Khan ortak basın toplantısı düzenledi. FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu Pakistan Yüksek Mahkemesinin ilan ettiğini hatırlatan Erdoğan “Pakistan Yüksek Mahkemesinin aldığı karara karşı memnuniyetimizi kendilerine ifade ettik. Bir yandan da okulların Maarif Vakfına teslimi memnuniyet verici adımlardı. Bundan sonraki süreçte bu dayanışmanın devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu. Erdoğan “Sporcu kimliği olan İmran Khan’ın siyasette de yeni başarılara imza atacağına inanıyorum. Türkiye Pakistan dostluk bağları tarihe uzanan iki kardeş ülkedir. Bu kardeşlik en kritik zamanlarda millî davalara verilen destek ile pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da Pakistan’ın yanında olmaya devam edecektir” dedi.

İRADEMİZİ ORTAYA KOYDUK

İki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin ilişkilere yakışan seviyeye çıkartılması için yapılabilecek çalışmaları da konuştuklarının altını çizen Erdoğan “Serbest Ticaret Anlaşmasının imzaya hazır hale getirilmesine yönelik irademizi ortaya koyduk” açıklamasında bulundu. Ulaşım imkânlarının geliştirilmesi üzerinde de durduklarının altını çizen Erdoğan “Özellikle müteahhitlik sektörüne yönelik toplu konut, alt yapı, üst yapı, bütün bunları ele alma fırsatımız oldu. Eğitim alanlarındaki ilişkilerimizi gözden geçirdik, bölgesel gelişmeleri ele aldık, uluslararası konular üzerinde durduk, Suriye’de meydana gelen malum gelişmeleri değerlendirme fırsatımız oldu” dedi. Savunma sanayi konusunun da masaya yatırıldığını kaydeden Erdoğan “Savunma sanayi ile ilgili konular, bizim Pakistan’dan aldığımız eğitim uçaklarına dönük çalışmalar, bunun yanında bizim MİLGEM ile ilgili yaptığımız satışlarımız. Atak helikopterleri ile ilgili çalışmalar, bunun yanında daha neler yapabiliriz bunları konuşma fırsatımız oldu” diye konuştu. Erdoğan, Afganistan, Pakistan ve Türkiye arasındaki üçlü zirvenin 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul’da gerçekleştirileceğini de söyledi.

Pakistan ve Türkiye arasındaki sevgi ve iyi ilişkilerin daima mevcut olduğunu vurgulayan Pakistan Başbakanı İmran Han ise, bu ilişkileri çok daha üst seviyeye taşımak istediklerinin altını çizdi. Khan “Ülkeme dönerken şunu bilerek ülkeme dönüyor olacağım: Pakistan ve Türkiye bundan sonra birbiriyle çok daha yakın iki ülke haline gelecek” değerlendirmesinde bulundu.