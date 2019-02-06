Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beştepe Külliyesi’ndeki görüşme 2 saat 15 dakika sürdü. Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçen iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi, soruları cevaplandırdı. Erdoğan özetle şunları kaydetti:

∂ FETÖ’cü darbecilerin ülkemize iadesine yönelik beklentilerimizi, Yunanlı dostlarımızın bir kez daha dikkatine getirdik. Bu konuda komşumuz Yunanistan’dan daha çok iş birliği bekliyoruz.

∂ Yunanistan’dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir.

∂ İzmir ve Selanik arasında yolcu ve yük taşıma imkanı sağlayacak deniz seferlerinin başlatılması, İstanbul ve Selanik arasında hızlı demiryolu hattı kurulması ve İpsala Kipi Gümrük Kapısında ikinci köprünün tamamlanmasına dair projeleri görüştük.

∂ Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum.

∂ (Heybeliada Ruhban Okulu): Sürekli Çipras ve önceki başbakanlar hep gündeme getirdiler, ben de sadece Batı Trakya’daki müftüler meselesini önlerine koydum. ‘Siz de gelin şu işi çözün, biz de bu işi çözelim bizim açımızdan bir sıkıntı yok’ dedim.

∂ Avrupa Birliği, başta vize serbestisi olmak üzere 18 Mart Mutabakatından doğan sorumluluklarını hayata geçirmemiştir. Biz nasıl sözlerimizi tutuyorsak, Avrupa Birliği tarafının da ahdine vefa göstermesini bekliyoruz.

Konuk Başbakan Çipras da şunları söyledi:

∂ Erdoğan ile iletişim kanalının açık kalmasından son derece memnunum. Bu sayede daha yapıcı adımlar atabiliriz.

∂ Ege’deki gerginliği azaltma, güven arttırıcı adımların atılması konusunda hem fikir olduğumuzu karşılıklı olarak gördük.

∂ Türkiye ile güvenlik konularındaki işbirliğimizi güçlendirme konusunda mutabık kaldık. Bölgemizdeki sorunlara mahkûm olmak niyetinde değiliz.

∂ Darbe girişimi ilişkilerimizi sekteye uğrattı. Her türlü darbeyi kınıyoruz ve karşısında duruyoruz. 8 darbeci asker ile ilgili yargı bir karar verdi. Yunanistan bir hukuk devletidir, saygılı olmak zorundayız. Darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz.