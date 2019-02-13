Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdukları tanzim satış noktaları sayesinde bir anda fiyatların yarıya indiğini belirterek, “Bu fiyatlar daha da inecek. Diğer ürünleri de satacağız oralarda” dedi.

Kastamonu mitinginde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet ve devlet olarak bu coğrafyada bin yılda kesintisiz bir mücadele verildiğini belirterek şöyle konuştu:

“Yakın dönemde Türkiye’nin önüne her dönem farklı bir set koyarak gelişmemizi engellemeye çalıştılar. Bunun için yeri geldi tek parti devrinde ve daha sonraki kimi dönemlerde olduğu gibi vizyonsuz siyasetçileri, kifayetsiz bürokratları kullandılar. Yeri geldi sağcı, solcu, laik olan, olmayan, Alevi, Sünni, şu köken bu köken denilerek, milletimiz kendi içinde bölündü, hatta kavgaya tutuşturuldu. Yeri geldi PKK gibi bölücü, yeri geldi FETÖ gibi istismarcı, yeri geldi DEAŞ gibi ne idiği belirsiz proje örgütlerle ülkemiz esir alınmak istendi. Ama bırakmayacağız. Nereye giderlerse gitsinler izlerini sürüyoruz. İşte Cudi’de, işte Gabar’da işte Tendürek’te hatta Kandil’de bunları kovaladık, kovalıyoruz.”

TECRİT ETMEYE ÇALIŞTILAR

Türkiye komik bahanelerle uluslararası alanda tecrit edilmeye çalışıldı. Ekonomi silahını zaten üzerimizden hiç eksik etmediler. Ne zaman şöyle bir ayağa kalkmaya çalışsak hemen darbeyle, cuntayla, krizle tepemize bindiler. Tıpkı rahmetli Menderes gibi, tıpkı Özal gibi bizim de 17 yıllık iktidarımız hep bunlarla mücadeleyle geçti. Aştığımız her engelin ardından yenisiyle karşılaştık.

İstanbul’da 4,5 yıl belediye başkanlığı yaptık, ‘Erdoğan’ı nasıl indiririz’ ve bizi indirip, cezaevine gönderdiler. Bütün bunlarda hayır yok mu, var. Gittik, yattık cezaevinde çıktık, işte AK Parti’yi kurduk, 16 ayda iktidar olduk tek başımıza. Vesayeti kırdık, karşımıza ihanet çetelerini çıkardılar. İçeride teröristlerin başını ezdik, tehdidi sınırlarımızın dışına taşıdık. Demokrasimizi geliştirdik, millete ve milli iradeye hakaret edenlere dört elle sarıldılar. Ekonomiyi güçlendirdik, kur, faiz saldırılarıyla, algı operasyonlarıyla insanımızı bunalttılar. Velhasıl ülkemizi ve milletimizi hiç rahat bırakmadılar. Onlar bizi sıkıştırdıkça biz millet olarak daha fazla kenetlendik. Onlar bizi sıkıştırdıkça biz devlet olarak daha güçlendik. Onlar bizi sıkıştırdıkça biz ülke olarak hedeflerimize ulaşma kararlılığımızı daha da perçinledik.”Venezuela altınları

Çorum’da işlenecek

VENEZUELA ALTINLARI ÇORUM'DA İŞLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum mitinginde ise geçtiğimiz ay Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah’ın, Çorum’da bir holdinge ait altın rafinerisinde incelemelerde bulunmasının ardından kendisine bilgi verdiğini aktardı.

Erdoğan, “Maduro’nun Başkan Yardımcısı bana Çorum sanayisinden, Çorumlu kardeşlerimin başarısından sitayişle bahsetti. İnşallah altın ticaretinde de Çorum’u çok farklı bir noktaya taşıyacağız.

Kenevir üretimini yeniden yaygınlaştırmak için yeni bir karar aldık. Artık naylon poşet kullanmayacağız. Kenevirden bez torba üretilecek.

Aralarında Çorum’un da bulunduğu 20 ilimizi pilot bölge olarak belirledik. Şu an Bakanlığımız gereken etütleri yapıyor. Kenevirden Türkiye’de daha nasıl istifade edilebileceği araştırılıyor. Kenevir sanayinin kurulmasına öncelik vereceğiz. Çorum ciddi bir tecrübeye sahip. Çorum’u ana merkezlerden birisi yapacağız” dedi.

Konuşmasında “Çorumlulara olan şükran borcumu ödemek istiyorum” diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Şahsıma yüzde 64.6 gibi bir oy ortalaması ile verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. 31 Mart’ta Çorum’un yine demokrasi destanı yazmasını bekliyoruz. Çorum, Tayyip Erdoğan’ın çok iyi bilir tanır. Hiçbir zaman şehirlere yolumuz seçim zamanında düşmedi. CHP’nin başındaki zat gibi sadece seçim sandığında Çorum’u hatırlayanlardan olmadık. Yurt içi ve yurt dışı programlarımıza yoğun mesaimize rağmen Çorum’a geldik. Sizlerle dertleştik. Hasbihal ettik. Eserlerimizi, varsa eksiklikleri bizzat denetledik. Samsun’a hizmet ettiğimiz kadar Çorum’u da kalkındırmaya çalıştık. 17 yıldır Çorum gelişsin, Çorum kalkınsın Çorumlular her alanda en iyi hizmeti alsın diye gayret gösteriyoruz.”

YERİMİZDE SAYARSAK GERİLERİZ

Halka tepeden bakanların aksine milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımayarak demokrasiyi ileriye taşıdıklarını vurgulayan Erdoğan, “Gurur, kibir olmayacak dedik. Çünkü gurur da kibir de Allah’a aittir. Biz neyiz ki? Her alanda potansiyelimize güvenerek, attığımız adımlarla ekonomimizi güçlendirdik. Senaryoları boşa çıkartarak, oyunları bozarak, karanlık planları yırtarak geleceğimizi aydınlattık. Bize işte bunun için düşman oldular. Bunlardan en küçük bir taviz verdiğimizde bizi yerle yeksan etmek için ellerini ovuşturanların bayram edeceğini biliyoruz. Türkiye güçlü olmaya, güçlü kalmaya ve sürekli ileriye gitmeye mecburdur. Yerimizde saydığımız gün, gerilemeye başladığımız gündür” dedi.