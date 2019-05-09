Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesinin binasına T.C. ibaresini ekledi. Bu da Bahçeli’ye kapak olsun” sözlerine sert tepki gösterdi. Bahçeli “Sevsinler senin kapağını. Önde T.C. tabelasını koyarlar, arkada HDP ile buluşur, Kandil’in destek mesajından mutluluk duyarlar” dedi.

MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimleri ile ilgili haklı ve meşru itirazları görüştüğünü ve adaletli bir kararla milletin yüreğine su serptiğini belirterek şunları kaydetti:



YSK oy çokluğuyla hakkın, halkın ve hukukun tercümanı olmuştur. Bu çerçevede İstanbul seçimleri üzerinde yapılan tartışmalara son verilmiştir. YSK’nın vermiş olduğu kararı alenen karalamak, çarpıtmak, darbe olduğunu söylemek, kurul üyelerine çete üyesi, hukuk cinayeti işlediler gibi itham ve iftiralarda bulunmak kirli bir ağızdır, yanlı bir bakıştır, yanlış bir değerlendirmedir, sakat bir zihniyetin sızlanmasıdır.



MÜNAFIKLARA CESARET GELDİ

31 Mart’tan sonra Cumhur İttifakı’nın bulanmasını, budanmasını, karışmasını, hatta kopmasını arzulayan müfsit ve münafık çevrelere adeta cesaret gelmiştir. Zannederseniz ortada büyük bir mesele var da gizleniyor, üzeri örtülüyor. Cumhur İttifakı bitti bitiyor yaygarası kopardılar. MHP’nin oy oranı yüze 18,81 ise AK Parti’nin de yüzde 35’tir dediler. Hâlbuki il genel meclis seçiminde MHP’nin oyu yüzde 18,81, AK Parti’nin ise yüzde 41,61’dir ve iki partinin toplam oyu yüzde 60,42 düzeyindedir. Cumhur İttifakı bugün dünden daha güçlüdür. AK Parti’yle ittifakımız birilerini niye rahatsız ediyor? Cumhur İttifakı dediniz mi Türk ve Türkiye düşmanlarının şaftı kayar.



KİRLİ ODAKLAR DEVREDE

Türkiye’yi ekonomik darboğaza çekmek isteyen fırsatçılar, kirli odaklar, zulüm ortakları devrededir. YSK’nın İstanbul seçimlerini görüşmeye başladığı andan itibaren yükselen döviz kuru, inen borsa endeksi neyin mesajıdır? Türk milleti kıskaca alınmak, Türkiye’nin manevra alanı daraltılmak istenmektedir. Oyun içinde oyun vardır. Ya F-35, ya da S-400 dayatmasıyla sabrımızı test ediyorlar. Karşımıza kim çıkıyorsa çıksın, teröristlerin arkalarında kimler duruyorsa dursun, hepsine hodri meydan. Cansa can, kansa kan, bedelse bedel, bu vatana, bu millete, millî bekaya feda olsun.



ÖNDE T.C. ARKADA KANDİL

CHP Genel Başkanı da dünkü (önceki gün) grup konuşmasında, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabelasına Türkiye Cumhuriyeti’ni eklediğini ifade etmiş, bunun da bana kapak olduğunu söylemiştir. Sevsinler senin kapağını. Kılıçdaroğlu, kapak resmi sevilerek alınan kitap gibisin, dışın hoş gibi, duruşun loş gibi, için bomboş. Önde şehit cenazesine katılırlar, arkada şehit yakınlarına terörist iftirası atarlar. Ön tarafta T.C. tabelasını koyarlar, arkada HDP’yle buluşurlar, Kandil’in destek mesajından mutluluk duyarlar.

İstanbul’u hileyle rehin alamadılar

MHP lideri Bahçeli, YSK’nın oyçokluğuyla İstanbul’da seçimlerinin yenilenmesine karar verdiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

Bu iş bitti diyenlere açık açık söylüyorum, hayır iş bitmedi, işte şimdi yeniden başlıyor. YSK üyelerini isim isim hedef gösterip çete mensubu, satılık adamlar, kul hakkı yiyenler, hukuk cinayetinin failleri diyen kim varsa millet hasmı, itibar celladı, demokrasi hazımsızıdır. İstanbul sandık yolsuzluğuyla rehin alınamamıştır. İstanbul seçimlerinde usulsüzlük tescil edilmiştir. Vakit seçimlerin yenilenme vaktidir. 23 Haziran’da millî iradenin tam, eksiksiz, hilafsız ve hilesiz sandığa yansıması hepimizin boynunun borcudur. Seçim gününe kadar karargâhımızı İstanbul’da kuracağız. İstanbul’a mitili atacağım. Bütün teşkilatlarımızla, bütün imkân ve gücümüzle İstanbul’da çalışacağız, İstanbul’un geleceğini heba ve israf ettirmeyeceğiz. Yargıya çete diyen sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan ve milletvekili olan sana sesleniyorum gel dokunulmazlığın kaldırması için bir talep ver ilk oyu ben vermezsem namerdim diyorum.

Gül, AK Parti’ye vefasızlık yapıyor

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP liderinin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik talebinin hatırlatılması üzerine “Kılıçdaroğlu’nun son günlerdeki açıklamalarının siyasi üslup ve terbiyeyle bağdaştırmıyorum. Konuları saptırıyor, hakaret içeriyor. Yedi YSK üyesini isim isim belirtirken arkasından da çete sıfatıyla nitelendirmesi yakışık olmamıştır. Eğer bunlardan haklı olup olmadığı iddiasını taşıyorsa kendisi müracaat etsin, dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunsun. Ben de ilk olarak oy vereceğim” dedi.



Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2007 yılında 367 kararını YSK’nın İstanbul seçimlerine benzetmesine tepki gösteren Bahçeli şunları söyledi:

367 tezini ortaya koyup kendi Cumhurbaşkanlığını engellemeye çalışan bir zatın görüşünü şimdiki ile ilişkilendirerek iki üzüntü yaşadığını söylemesi mümkün değildir. 367 riskini 71 milletvekiliyle aşan kendisinin Cumhurbaşkanı olması için üçüncü turu deneyen bir siyasi parti genel başkan olarak AK Parti’ye vefasızlık yapıyor. MHP’nin politikasına da hiç olmazsa saygı duysun.