Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Panel serisi ile Türk-Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin çeşitli alanlardaki politikaları ile tezlerinin Amerikan toplumu ve Kongre üyelerine doğru bir şekilde anlatılması amaçlanıyor. Panellerin ilki Vaşington’da 21 Mayıs’ta ABD Temsilciler Meclisi’nde, ikincisi ise 23 Mayıs’ta New York’ta Harvard Club’ta gerçekleştirilecek. Program boyunca üst düzey ABD Kongre üyeleri, kanaat önderleri, basın mensupları ve Türk toplumunun önde gelen temsilcileri ile heyetler arası görüşmeler yapılacak. Ayrıca, Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi toplumu temsilcilerinin katılımıyla iftar organizasyonları gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın ABD’de gerçekleştireceği “Turkey-US Relations: Same Origin/New Vision” başlıklı paneller serisi 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında, sırasıyla, Vaşington ve New York’ta yapılacak. Türkiye-ABD ilişkilerinin dünü, bugünü ve yarınının bütün boyutlarıyla değerlendirileceği paneller serisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Altınbaş Üniversitesi Rektörü, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan ile akademisyen/gazeteci Bora Bayraktar’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin politika ve tezleri anlatılacak

Panel serisi ile Türk-Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin çeşitli alanlardaki politikaları ile tezlerinin Amerikan toplumu ve Kongre üyelerine doğru bir şekilde anlatılması amaçlanıyor. Program esnasında ABD akademi camiasının önde gelenleri ile yuvarlak masa toplantıları yapılmasının yanı sıra ABD’de yaşayan Müslüman, Yahudi ve Hristiyan toplumlarının temsilcilerinin katılımıyla iftar programları da düzenlenecek.

İlk panel ABD Temsilciler Meclisi’nde

İlki Vaşington’da 21 Mayıs’ta ABD Temsilciler Meclisi, 2020 Rayburn Binası’nda gerçekleşecek olan panel serisinin moderatörlüğünü Georgetown Üniversitesi Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları Merkezi Direktörü Brenda Shaffer üstlenecek. Temsilciler Meclisi’nde gerçekleştirilecek panel Türkiye-ABD ilişkilerinin Amerikan Kongresinde bizzat Kongre üyelerinin katılımıyla görüşülmesi bakımından ayrı bir önem arz ediyor. Ayrıca programın Vaşington ayağında, Büyükelçiliğin ev sahipliğinde, BM Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı yararına iftar programı yapılarak Filistinlilere dayanışma gösterilmesi hedefleniyor.

New York’ta düzenlenecek olan panel ise 23 Mayıs’ta Harvard Club’ta (The Cambridge Room, 35 W 44th St.) gerçekleştirilecek. Amerikan akademi ve basın camiasının önde gelen isimlerinin de katılmasının beklendiği panelin moderatörlüğünü EastWest Institute Başkanı ve CEO’su Cameron Munter yapacak.

Panelin ardından Türk toplumu temsilcileri ve ABD’de yerleşik Türk basın mensuplarıyla görüşmeler gerçekleştirilmesi öngörülüyor.