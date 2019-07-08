Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan Kararlara göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Zekeriya Birkan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş atandı.

ADALET BAKANI GÜL'DEN YENİ YARDIMCILARINA 'HAYIRLI OLSUN' MESAJI