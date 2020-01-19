Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya konulu Berlin Konferansı’na katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi. Çavuşoğlu, Berlin ziyareti kapsamında İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü
19.01.2020 - 11:25 | Son Güncelleme: 19.01.2020 - 11:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Libya,Berlin Konferansı,İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio,
676032 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/676032.aspx
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