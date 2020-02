Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün saat 22.30 sıralarında MHP lideri Bahçeli’yi telefonla arayarak, İdlib’deki son durumu anlattı. Bunun üzerine Bahçeli, Divan üyelerini topladı. Sabaha kadar süren toplantıda Bahçeli, Rusya’nın Türkiye’ye karşı tavrını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

Rusya Federasyonu bizim tarafımızdan malum olan menfur ve meşum yüzünü bir kez daha göstermiş, Türkiye’ye karşı beslediği gizli husumeti açıkça ifşa etmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, Suriye hava sahasının Rusya tarafından açılıp açılmaması hükmünü tümden kaybetmiş, artık güç ve zor kullanmak kaçınılmaz bir mecburiyet hâline gelmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, hükûmetin alacağı siyasi ve askeri her karar, her uygulama, her tasarrufun yanında duracak, destekçisi olacaktır. Sınır kapılarının açılması da isabetli bir hamledir.

Gelişmeler silahlı çatışmadan sıcak savaşa dönüşme konusunun Türkiye’nin meselesi olmaktan çıktığına işaret eden Bahçeli “Kan döken rejim unsurlarının bulundukları her yerde cezalandırılmalıdır. İçinden geçtiğimiz süreç, herkes ve NATO üyesi her ülke için de samimiyet ve iyi niyet testidir” ifadelerini kullandı. Ebru Karatosun ANKARA