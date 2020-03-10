Partiye ilişkin evrak ile kuruluş dilekçesini vermek üzere Hasan Canpolat, Mehmet Emin Ekmen ve İdris Şahin saat 10.30’da İçişleri Bakanlığına geldi. Dilekçeyi Bakanlığın ilgili birimine teslim eden heyet, daha sonra İçişleri Bakanlığından ayrıldı. Yeni partinin kuruluş toplantısının yarın Ankara’da yapılacağı, ismi ve ambleminin açıklanacağı belirtildi.
Babacan parti dilekçesini verdi
10.03.2020 - 02:53 | Son Güncelleme: 10.03.2020 - 02:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski bakanlardan Ali Babacan’ın partisi için kuruluş dilekçesi ile ilgili evrak İçişleri Bakanlığına teslim edildi.
Etiketler : ali babacan,ali babacan parti,
686916 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/686916.aspx
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