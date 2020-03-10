Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partiye ilişkin evrak ile kuruluş dilekçesini vermek üzere Hasan Canpolat, Mehmet Emin Ekmen ve İdris Şahin saat 10.30’da İçişleri Bakanlığına geldi. Dilekçeyi Bakanlığın ilgili birimine teslim eden heyet, daha sonra İçişleri Bakanlığından ayrıldı. Yeni partinin kuruluş toplantısının yarın Ankara’da yapılacağı, ismi ve ambleminin açıklanacağı belirtildi.