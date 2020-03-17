Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sürerken açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına bireylerin, şirketlerin, devletlerin ve küresel aktörlerin beraberce, koordinasyon içinde karşı koyması gerektiğine dikkati çekerek, sorunun basit olmadığını ve buna uygun tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Öztrak, “Bu çerçevede Parti Meclisimizin verdiği yetki çerçevesinde Merkez Yönetim Kurulumuz, tüm kongrelerimizi ve kurultayımızı ileri bir tarihe ertelemiştir” dedi. Bir basın mensubunun, “28-29 Mart’ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay ne zamana ertelendi?” sorusu üzerine Öztrak, “Henüz belli değil, gelişmeleri izleyeceğiz” cevabını verdi. Öztrak, Kılıçdaroğlu’nun programlarının da yeniden ayarlandığını söyledi.