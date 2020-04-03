Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadeleyi sulandırmaya kimsenin hakkı olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Böyle bir dönemde siyasi rant hesabı yapanları, mahşeri vicdan asla unutmayacaktır” ifadelerini kullandı. Tarabya’daki Huber Köşkü’nden belediye başkanlarına video konferansla seslenen Erdoğan “Özellikle içinden geçtiğimiz Covid-19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha büyük görevler düşüyor. Bilhassa işsiz kaldığı veya yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşımızı asla yalnız bırakmamalıyız. Bu konuda valiliklerimizle de kaymakamlıklarımızla da işbirliği halinde olmalısınız. Evinde tencere kaynamadığı için gözü yaşlı, kalbi kırık, yüreği daralmış her vatandaşımızın vebali sizlerin üzerindedir” diye konuştu.

BUGÜNLER DE GEÇECEK

Belediyelerin nisan, mayıs ve haziran aylarındaki İller Bankasındaki ödeneklerinin kesintisini kaldırarak bu çalışma için kaynak sağladıklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: Unutmayınız, ‘Küllü hâlin yezûlü...’ Yani her hâl geçicidir. Bu günler gelip geçtikten sonra geride ülkemize ve şehrimize yaptığımız hizmetler, milletimize verdiğimiz destekler konuşulacaktır. Milletimiz göz boyamaya çalışanla halis niyetle hizmet edenin ayrımını böyle dönemlerde daha iyi yapar. AK Parti olarak bugüne kadar milletimizi hayal kırıklığına uğratmadık. İnşallah bu salgın döneminde de uğratmayacağız.

Virüs ile mücadeleyi sekteye uğratacak en büyük tehdidin ümitsizlik ve karamsarlık olduğunu söyleyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: 83 milyonun arasına ayrılık virüsünü, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece koronavirüs ile mücadelemiz çok daha kolay olacaktır. Bu milletin en büyük gücü birliğidir. Bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğimizdir. 83 milyon olarak birbirimize kenetlendiğimiz sürece bizi yıkabilecek hiçbir engel yoktur. Bunun için her fırsatta salgına karşı almamız gereken tedbirleri hatırlatırken, ayın zamanda milletimizin birliğine beraberliğine de vurgu yapıyoruz.

AYRIŞMAYA İZİN YOK

Millî dayanışma kampanyasına yönelik eleştirileri hatırlatan Erdoğan “Sergiledikleri hukuksuzluk, tehlikeli söylemlerle dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz. Kendilerini Türkiye Cumhuriyeti’nin dışında ve üstünde görenlere milletimiz hak ettiği cevabı verecektir. Hele 83 milyonun kardeşliğini simge eden bir projeyi dinamitlemeye çalışmak gafletten öte bir davranıştır. Bu bir iyilik seferberliğidir. Korona ile mücadeleyi sulandırmaya, günlük siyasetin malzemesi haline dönüştürmeye kimsenin hakkı yoktur. Şu an hepimiz vatanımızın geleceğini, milletimizin hayatını tehdit eden sinsi düşmanla mücadele ediyoruz. Düşmanın adı koronavirüstür. Bu tehdidin üstesinde ancak dayanışma ile gelebiliriz. Gün siyasi, etnik, mezhebî tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak ebedî ve ezelî kardeşliğimizi hatırlama günüdür. Umut vermek, güven aşılamak yerine karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir.

İTALYA VE İSPANYA BAŞBAKANLARINA MEKTUP:

KARA GÜN DOSTU OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Türkiye tarafından tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İtalya’nın Başbakanı Giuseppe Conte ve İspanya’nın Başbakanı Pedro Sanchez Perez-Castejon’a mektup gönderdi.

Erdoğan İtalya Başbakanı’na gönderdiği mektubunda, şu ifadelere yer verdi: Dostluğun nişanesi olarak, geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay aracılığıyla İtalya’ya yardım malzemesi göndermiştik. Türkiye, İtalya’nın kara gün dostu olduğunu gösterirken Avrupa Birliği dahi yardımlar konusunda çeşitli engellere imza atarken, maalesef İtalyan basınında ülkemizi haksız yere itham eden, tıbbi malzemelere el konduğunu ileri süren mesnetsiz haberlere de rastladık. Bu konuda, İtalyan makamlarınca yapılan sağduyulu açıklamalardan duyduğumuz memnuniyeti ayrıca ifade etmek isterim.”

Erdoğan, İspanya Başbakanı’na gönderdiği mektubunda ise şunları kaydetti: Türkçemizde ‘Dost kara günde belli olur.’ diye bir atasözümüz vardır. Bu anlayışla, yardım çağrınıza cevaben, bugün Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla ülkenize tıbbi yardım malzemesinin intikalini sağlıyoruz. Avrupa Birliği’nin dahi engeller koyduğu bir ortamda, tüm imkânlarımızı zorlayarak ihtiyaç duyduğunuz tıbbi malzemelerin ülkemizden ihracatı konusunda, elimizden gelen tüm kolaylığı da sergiliyoruz. Yaşadığımız zorlu dönemi geride bıraktıktan sonra bir sonraki Hükûmetler Arası Zirve’mizi düzenlemek için sizi ülkemize bekliyorum.

SAĞLIKTA İYİ DURUMDAYIZ

Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda “Türkiye’nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkânları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır” dedi. Cumhurbaşkanı, 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi’nin ilk etabının da 20 Nisan’da hizmete açılacağını duyurdu.