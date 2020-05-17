Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığının açılış töreninde, Türkiye'nin terörle mücadelede uzun zamandır bu topraklarda yoğunluklu bir gayret ortaya koyduğunu söyledi. Dünyada teröre böyle dersini veren başka bir ülke bulunmadığını aktaran Soylu, böyle bir devletin evlatları olduklarını dile getirdi. Teknolojinin önemli olduğunu belirten Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: Fakat bizim onur duyduğumuz mesele bu teknolojiyi kullanabilme yeteneğini sergileyen sizlersiniz. Bu ülkenin evlatlarının bu konularda ne kadar mahir, başarılı ve azimli olduğunun en önemli göstergesidir. Son tespitimize göre bu bölgede 134 terörist var. 2020 bizim için başka bir yıl. Bu yıl Gabar'da, Cudi'de, Besta'da, Kel Mehmet'te, aynı zamanda Kato bölgesinde ya olacağız ya öleceğiz. Kararımız bu, 2020 yılının ötesine bu alanı bırakmayacağız. Bizim burada, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle sınırın hemen ötesinde ortaya koyacağımız bu cesaretli ama stratejik, aynı zamanda akıllı ve milletimize yaraşır hâl, terör vesayetini bu coğrafyadan söküp atacak. Buna olan inancımız tamdır.

BAŞKAN’DAN MEHMETÇİĞE TELEFON: BU DURUŞUNUZ TERÖRÜ BİTİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı. Erdoğan, “Şu anda terörle mücadelenin en uç noktasındasınız. Sizin ortaya koyduğunuz duruş, ortaya koyduğunuz mücadele Allah’a hamdolsun bizleri çok farklı bir noktaya getirdi. Sizin bu duruşunuz inanıyorum ki teröristlerin sonunu getirecektir. Allah yâr ve yardımcınız olsun” dedi.