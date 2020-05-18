İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.30'da gerçekleştirilen görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede iş birliği imkanları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü
18.05.2020 - 16:22 | Son Güncelleme: 18.05.2020 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Vladimir Putin,
705021 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/705021.aspx
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