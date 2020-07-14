Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Libya hükûmetinin ancak Halife Hafter'e bağlı güçler Sirte ve Cufra bölgelerinden çekilirse ve 2015'teki hatlarına dönerse ihtilafı sonlandıracak ateşkesi kabul edebileceğini söyledi. Çavuşoğlu “Hafter güçleri Sirte'den çekilmezse askeriîhazırlık var" dedi. Katıldığı canlı yayında konuşan Çavuşoğlu “Sirte’ye operasyon hazırlıkları var ama şu anda masayı deniyoruz. Burada Hafter ve Hafter’i destekleyen güçlerin çekilmesini deniyoruz. Eğer buralardan çekilirlerse o zaman bir ateşkesi kabul ederim diyor Serrac hükûmeti. Çekilme olmazsa tabii ki askerî hazırlık zaten var. Temennimiz şu ki; buralar boşaltılsın ve ondan sonra siyasi sürece, kalıcı bir ateşkese gidilsin” diye konuştu.