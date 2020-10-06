Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan görüşmede, NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi gerektiğini vurguladı. Bazı NATO ülkelerinin PKK/YPG ile iş birliği ve FETÖ’yü himayesinin ittifak dayanışmasını zehirlediğini belirten Cumhurbaşkanı, Türk ve Yunan askerî unsurları arasında kaza riskinin azaltılmasına yönelik NATO inisiyatifini desteklediklerini kaydetti.