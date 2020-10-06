Erdoğan görüşmede, NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi gerektiğini vurguladı. Bazı NATO ülkelerinin PKK/YPG ile iş birliği ve FETÖ’yü himayesinin ittifak dayanışmasını zehirlediğini belirten Cumhurbaşkanı, Türk ve Yunan askerî unsurları arasında kaza riskinin azaltılmasına yönelik NATO inisiyatifini desteklediklerini kaydetti.
Erdoğan'dan NATO'ya dayanışma mesajı
06.10.2020 - 03:53 | Son Güncelleme: 06.10.2020 - 03:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i Külliye’de kabul etti.
Etiketler : erdoğan stoltenberg,nato,cumhurbaşkanı erdoğan,
736832 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/736832.aspx
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