Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalar kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan’a güçlü desteğimizi yenilemek, Yukarı Karabağ’la ilgili son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere bir kez daha Bakü’de, kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu'nun temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'da
01.11.2020 - 11:16 | Son Güncelleme: 01.11.2020 - 11:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ’daki son gelişmeler ile ilgili resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalar kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan’a güçlü desteğimizi yenilemek, Yukarı Karabağ’la ilgili son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere bir kez daha Bakü’de, kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Azerbaycan,
743300 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/743300.aspx
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