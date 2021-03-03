Partisinin TBMM Grubu’nda konuşan CHP lideri, bu konuda grup kararı almayacaklarını söyledi. Anayasanın 83. maddesine göre TBMM'deki siyasi parti gruplarınca yasama dokunulmazlığıyla ilgili görüşme yapılamayacağına ve karar alınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Her bir milletvekili dosyaya bakar, vicdani kanaatine göre ona göre oturur, oyunu kullanır. Bu dokunulmazlıklar konusunda milletvekillerine sağlanmış önemli bir güvencedir” dedi.
Kılıçdaroğlu, fezlekede topu vekillere attı!
03.03.2021 - 06:10 | Son Güncelleme: 03.03.2021 - 06:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gizli ortakları HDP'li vekillerin Meclis’e gelecek fezlekeleriyle ilgili topu vekillere attı.
Etiketler : kemal kılıçdaroğlu,fezleke,
771719 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/771719.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER