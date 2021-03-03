Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partisinin TBMM Grubu’nda konuşan CHP lideri, bu konuda grup kararı almayacaklarını söyledi. Anayasanın 83. maddesine göre TBMM'deki siyasi parti gruplarınca yasama dokunulmazlığıyla ilgili görüşme yapılamayacağına ve karar alınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Her bir milletvekili dosyaya bakar, vicdani kanaatine göre ona göre oturur, oyunu kullanır. Bu dokunulmazlıklar konusunda milletvekillerine sağlanmış önemli bir güvencedir” dedi.