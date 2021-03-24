MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanı'mız, Sayın Cumhurbaşkanı'nı telefonla arayarak kongrede yeniden seçilmesi nedeniyle tebriklerini ve hayırlı olsun dileklerini iletti." ifadelerine yer verildi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu
24.03.2021 - 17:27 | Son Güncelleme: 24.03.2021 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 7'nci Olağan Büyük Kongre'de yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Kaynak: AA
Etiketler : MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,
777098 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/777098.aspx
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