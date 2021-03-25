Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti
25.03.2021 - 18:58 | Son Güncelleme: 25.03.2021 - 18:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
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