Türkiye Gazetesi

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"14 Mart Tıp Bayramı, eşsiz ve emsalsiz bir özverinin tüm sağlık çalışanlarımızda bayraklaştığının göstergesidir. Canı veren Allah'tır, elbette alan ya da alacak olan Allah'tır. Kovid-19 ile mücadelede tüm doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayret ile mücadele etmişlerdir. Hepsine şükran duyuyoruz. Gece demediler, gündüz demediler, adeta bir fedakarlık anıtı haline geldiler.

SAĞLIKÇILARA VERİLEN 5 MÜJDEYE DESTEK

İnsan ve toplum sağlığının müdafaası amacı ile yapılan her çalışma, gösterilen her çaba milletimizin baş tacıdır. Doktorlarımız başta olmak üzere sağlık çalışanlarımızın haklı taleplerinin farkındayız. Cumhurbaişkanımızın 5 müjdesinin yok yerinde olduğu kanaatindeyiz. Emekli olanlara yansıyacak olması, aile hekimlerinin maaşlarının artması ve saldırıların CMK kapsamında katalog suçlara eklenecek olması çok müspet bir gelişmedir. Cumhur İttifakı sağlık çalışanlarımızın her zaman destekçisidir.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ'NE TEPKİ

TTB'nin karapropagandanın nifak yuvası olarak her yalana, iftiraya sarıldığı aleni şekilde ortadadır. Bunlar hipokrat yeminlerini çiğneyen yüz karalarıdır. Hekimlerimiz Türkiye'yi terk ediyorlarmış, kalpleri vatan ve millet sevgisi ile çarpan hekimlerimizin hiçbir yere gittiği ve gitmeye çalıştığı yoktur. TTB'ye bakarsak Türkiye sağlık sistmeinde çoktan iflas bayrağını çekmiştir. Bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa TTB'nin yönetimine çöreklenmişlerdir. Gidişleri olsun da, dönüşleri olmasın. Bunların dışında yine gidenler olursa keyifleri bilir."

Ayrıntılar geliyor...