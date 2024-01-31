Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Akşener'in 'engelleme' çıkışına CHP'den cevap

    İyi Parti lideri Akşener'in CHP'li Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin, yerel seçim için başlattıkları ön kampanyalarını engellediği çıkışına CHP'den cevap geldi. CHP Grup Başkanvekili Günaydın, "Bir afişin nasıl asılacağına ilişkin ilkeler, ticari ilişkiler bellidir.3 belediyenin bütün afiş mekanlarını kontrol etme durumu yoktur. İyi Parti de bu gerekçeleri yerine getirir, kendisini tanıtır" dedi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Akşener&#039;in &#039;engelleme&#039; çıkışına CHP&#039;den cevap

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yerel seçimlere 59 gün kala muhalefette kazan kaynıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin, yerel seçim için partisinin afişlerini engellediği iddiasına CHP'den cevap geldi. 

    CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefete muhalefet etmeyi bıraktıklarını, İyi Parti'nin nerede duracağına kendisinin karar vereceğini söyledi.

    'GEREKÇELERİ YERİNE GETİRİRSE KENDİSİNİ TANITIR'

    Günaydın, "Bir afişin nasıl asılacağına ilişkin ilkeler, ticari ilişkiler bellidir" diyerek şöyle devam etti:

    "Ankara, İstanbul, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bütün afiş mekanlarını kontrol etme durumu yoktur. İyi Parti de bu gerekçeleri yerine getirir, kendisini tanıtır. Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiğin, Fatih'e benzettiğin ve Türkiye'nin kurtuluşunun reçetesi olarak tanımladığın Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş'ı bugün beğenmeyip karşısına aday çıkarmak, kendisini engellemekle itham etmek, İyi Parti'nin kurumsal kimliğinden çıkan kararlardır. Biz buna da saygılıyız." 

    Akşener'in 'engelleme' çıkışına CHP'den cevap
    CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın

    'PRİM YAPMAYA DOĞRU GİDİYOR'

    Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Akşener'in 'engelleme' açıklamalarını "Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz bir girişimde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler" diyerek reddetmiş, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak ya da taş atmak bir prim yapmaya doğru gidiyor" demişti.

    NE OLMUŞTU?

    İyi Parti, CHP'li Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin, yerel seçim için başlattıkları ön kampanyalarının engellendiğini duyurmuştu.

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında "Birileri istiyor ki billboards'suz seçim çalışması yapalım. Bizi sansürlemek isteyen Beştepe değil Saraçhane" diyerek İBB'ye tepki göstermişti.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Politika > Akşener'in 'engelleme' çıkışına CHP'den cevap
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    'Mor sandık' krizi çıkmıştı: CHP'li Edremit Belediye Başkanı seçim yarışından çekildi - PolitikaCHP'li Belediye Başkanı seçim yarışından çekildiBekir Bozdağ 'FETÖ' eleştirilerine Meclis'te cevap verdi: Söylediklerimi yok saymak büyük haksızlık - Politika'Söylediklerimi yok saymak büyük haksızlık'İmamoğlu'ndan Akşener'e 'engelleme' cevabı: Taş atmak, prim yapmaya doğru gidiyor - PolitikaAkşener'e 'engelleme' cevabıBahçeli'den Can Atalay kararına ilk yorum - PolitikaBahçeli'den Can Atalay kararına ilk yorumMurat Kurum'dan Bayrampaşa'da kadınlara vaatler: İlk işini kuran girişimci kadınlara 100 bin TL destek - Politika"Kardeşiniz yanınızda" deyip kadınlara vaatlerini sıraladıMuharrem İnce'den CHP'ye 'Karşıyaka' cevabı - PolitikaMuharrem İnce'den CHP'ye 'Karşıyaka' cevabıBaşak Demirtaş İBB adayı mı değil mi? DEM Parti'den yeni açıklama - PolitikaBaşak Demirtaş İBB adayı mı değil mi? DEM Parti'den açıklamaMHP, 55 adayını daha açıkladı: İşte isim isim tam liste - PolitikaMHP, 55 adayını daha açıkladı: İşte isim isim tam listeYSK'dan oy pusulası kurasında 'şaibe' iddialarına açıklama - PolitikaOy pusulası kurasında 'şaibe' iddialarına açıklamaAkşener, CHP'yi topa tuttu: Kapalı kapılar ardından aslan kesilen cabbar arkadaşlar - Politika'Kapalı kapılar ardından aslan kesilen cabbar arkadaşlar'
    Sonraki Haber Yükleniyor...