Akşener'in 'engelleme' çıkışına CHP'den cevap

İyi Parti lideri Akşener'in CHP'li Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin, yerel seçim için başlattıkları ön kampanyalarını engellediği çıkışına CHP'den cevap geldi. CHP Grup Başkanvekili Günaydın, "Bir afişin nasıl asılacağına ilişkin ilkeler, ticari ilişkiler bellidir.3 belediyenin bütün afiş mekanlarını kontrol etme durumu yoktur. İyi Parti de bu gerekçeleri yerine getirir, kendisini tanıtır" dedi.

Yerel seçimlere 59 gün kala muhalefette kazan kaynıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin, yerel seçim için partisinin afişlerini engellediği iddiasına CHP'den cevap geldi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefete muhalefet etmeyi bıraktıklarını, İyi Parti'nin nerede duracağına kendisinin karar vereceğini söyledi.

'GEREKÇELERİ YERİNE GETİRİRSE KENDİSİNİ TANITIR'

Günaydın, "Bir afişin nasıl asılacağına ilişkin ilkeler, ticari ilişkiler bellidir" diyerek şöyle devam etti:

"Ankara, İstanbul, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bütün afiş mekanlarını kontrol etme durumu yoktur. İyi Parti de bu gerekçeleri yerine getirir, kendisini tanıtır. Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiğin, Fatih'e benzettiğin ve Türkiye'nin kurtuluşunun reçetesi olarak tanımladığın Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş'ı bugün beğenmeyip karşısına aday çıkarmak, kendisini engellemekle itham etmek, İyi Parti'nin kurumsal kimliğinden çıkan kararlardır. Biz buna da saygılıyız."



CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın

'PRİM YAPMAYA DOĞRU GİDİYOR'

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Akşener'in 'engelleme' açıklamalarını "Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz bir girişimde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler" diyerek reddetmiş, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak ya da taş atmak bir prim yapmaya doğru gidiyor" demişti.

NE OLMUŞTU?

İyi Parti, CHP'li Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin, yerel seçim için başlattıkları ön kampanyalarının engellendiğini duyurmuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında "Birileri istiyor ki billboards'suz seçim çalışması yapalım. Bizi sansürlemek isteyen Beştepe değil Saraçhane" diyerek İBB'ye tepki göstermişti.