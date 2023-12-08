Ankara'da Mansur Yavaş sürprizi! Anket sonuçları dikkat çekti, işte İstanbul ve İzmir'de son durum

8 Aralık 2023 21:56 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 23:37

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye yerel seçim atmosferine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Ankara'yı yeniden AK Parti'ye bağlamak istiyor. Aday isimlerine yönelik henüz bir açıklama gelmedi. AK Parti'de bu ayın sonuna doğru çoğu adayın belli olması bekleniyor. CHP'de Ankara, İstanbul ve Aydın'daki adayların mevcut belediye başkanlarının olacağı kesinleşti. 31 Mart'taki seçimlerin öncesinde anketlerde son durum merak konusu oldu. Şirketler de çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaya başladı. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, TGRT Haber canlı yayınında üç şehirdeki son anketini açıkladı.

Seçmene "Bu pazar Ankara'da yerel seçim olsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Mansur Yavaş'a oy verir misiniz" sorusu yöneltildi.

İşte sonuçlar:

Kesinlikle oy veririm: %28

Oy veririm: %20

Rakibe göre oy verme davranışım değişebilir: %9

Kesinlikle oy vermem: %20

Oy vermem: %16

Kararsız / cevap yok: %7

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Ankara'da Mansur yavaş'ın seçilme ihtimalinin yüksek olduğunu söylerken, rakiplerinin belli olmasına karşın sonuçların değişebileceği söyledi.

AK Parti'de öne çıkan isimlerin olduğunu belirten Kulat, "Ankara'da matamatiksel şekilde dağıtıldığında Sayın Yavaş'ın kolay kazanacağı görülüyor. Her şeyden önce Millet İttifakı'nın MHP ile ittifak yapılacak yerler henüz belli değil. Burada Osman Gökçek konuşuluyor ve genç bir isim. Eski Altındağ Belediye Başkanı olan Veysel Tiryaki önemli bir aktör olarak dikkat çekiyor. Bu iki isim önde gibi görünüyor.

Mansur Yavaş toplumsal bir karşılık elde etti. 'Neden Mansur Yavaş'a oy veriyorsunuz' diye seçmene sorduğumuzda bize 'Sakin kişiliğinden, devlet adamı duruşundan etkileniyoruz' diyenler oluyor" diye konuştu.

İSTANBUL'DA SON DURUM!

Kulat, son İstanbul anketinde İstanbullu seçmene Ekrem İmamoğlu'nu da sordu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen cevaplar ise dikkatlerden kaçmadı.



Seçmene "Bu pazar İstanbul'da yerel seçim olsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Ekrem İmamoğlu'na oy verir misiniz" sorusu yöneltildi.

İşte sonuçlar:

Kesinlikle oy veririm: %28,

Oy veririm: %15

Rakibe göre oy verme davranışım değişebilir: %9

Kesinlikle oy vermem: %25

Oy vermem: %16

Kararsız / cevap yok: %7

İstanbul anketini değerlendiren Kulat, "Sonuçlara bakıldığında aslında Ekrem İmamoğlu'nun kazanma şansı olduğunu görüyoruz. Kararsızları matametiksel olarak dağıtırsak bugün için ciddi şansı var gibi görünüyor" dedi.

İZMİR'DE SON DURUM

CHP'de 'değişimcilerin' seçimi kazanmasının ardında İzmir'de Tunç Soyer'in adaylığı zora giren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer' için yapılan ankette, Soyer'e oy verme eğiliminde olduğunu belirten seçmenin oranı yüzde 56 olduğu gözlemlendi.

Seçmene "Bu pazar İzmir'de yerel seçim olsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Tunç Soyer'e oy verir misiniz" sorusu yöneltildi. Çıkan sonuçlar ise şu şekilde:

Kesinlikle oy veririm: %23

Oy veririm: %33

Rakibe göre oy verme davranışım değişebilir: %8

Kesinlikle oy vermem: %9

Oy vermem: %20

Kararsız / cevap yok: %7