Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayideki başarına dikkat çekti. Artık kendi teknolojisini üreten ve ihraç eden bir Türkiye olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı “Mühendislik harikası savunma ürünlerimiz dünyanın dört bir yanında büyük rağbet görüyor. Uçaklarımız helikopterlerimiz İHA, SİHA'larımız, deniz platformlarımız ve daha nicesi deyim yerindeyse siparişleri yetişemiyor” dedi.

Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

“2025 senesini yüzde 30,9 enflasyon oranıyla kapattık” diyen Cumhurbaşkanı, “İnşallah bu sene daha düşük oranları yakalayacağız” dedi.

Artık kendi teknolojisini üreten ve dünyaya ihraç eden bir Türkiye olduğunu belirten Cumhurbaşkanı “Şuraya özellikle dikkatinizi çekiyorum fabrikası yok dedikleri milli elektrikli aracımız TOGG ülkemizin yanı sıra artık Avrupa’daki yolları da süslüyor” diye ihracat başarısına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duyuyorum. Sizlerin şahsında gerek ülkemizde gerekse ülkemizde gerekse yurtdışında faaliyetlerini sürdüren tüm kardeşlerimize sevgimizi gönderiyorum.

Şunun altını özellikle çizmek istiyorum TÜGİK kuruluş misyonuna uygun şekilde istihdamın artırılmasının yanı sıra genç girişimcilere de önemli destekler sağlıyor. Reel sektördeki kurumsal tecrübeyi gençlerimizin dinamizmi ile bir araya getiriyor. Bunun için de konfederasyonumuza hasretten teşekkür ediyorum.

"TÜRKİYE’Yİ HER ALANDA ŞAHA KALDIRDIK"

Büyük, güçlü, müreffeh bir Türkiye için iş dünyamızla yol yürümeye Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz. Tek parti döneminin zorlukları içinde satırlara dökülen bu tahayyülü bugün hamdolsun fazlasıyla gerçeğe dönüştürmeyi başardık. Son çeyrek asırda Rabbimizin yardımı milletimizin desteği iç dünyamızın da takdire şayan gayretleri ile Türkiye’yi her alanda şaha kaldırdık.

Demokrasiden hak ve özgürlüklere enerjiden eğitime sağlıktan turizme kadar aklınıza gelebilecek her başlıkta Türkiye’ye tarihinin en büyük başarılarının tattırdık. Uzun bir mücadele verdik. Sabırlı bir mücadele verdik. Fakat sonunda bize inanan bize güvenen istikbalini tam bir gönül huzuru içinde bizlere emanet eden milletimize mahcup olmamak için ne gerekiyorsa yaptık.

Şunu bir kez daha gururla ifade etmek istiyorum birileri hazmetmekte zorlansa da artık kendi teknolojisini üreten tasarlayan geliştiren ve bunları dünyaya ihraç eden bir Türkiye gerçeği var.

Büyüme ve ihracat rakamlarında rekorlar kıran bir Türkiye gerçeği var. Şuraya özellikle dikkatinizi çekiyorum fabrikası yok dedikleri milli elektrikli aracımız TOGG ülkemizin yanı sıra artık Avrupa’daki yolları da süslüyor.

Balıklar ürküyor iddiasıyla karşı çıktıkları mühendislik harikası savunma ürünlerimiz dünyanın dört bir yanında büyük rağbet görüyor. Uçaklarımız helikopterlerimiz İHA, SİHA'larımız, deniz platformlarımız ve daha nicesi deyim yerindeyse siparişleri yetişemiyor.

İşsizlik oranımız 31 aydır tek hanede seyrediyor. 21 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz. İstihdamda da oldukça iyiyiz. Ekonomi 3. çeyrekte 3,7 büyüdü. Temel beklenti yetişmiş eleman ihtiyaçlarının karşılanması.

Güç adını verdiğimiz bu programda inşallah hem eğitim ve istihdam süreci arasındaki kopukluğu giderecek hem de üç yıl içinde 3 milyon gencimizi iş hayatına doğrudan dahil edeceğiz. Maaş ve sigorta primi gibi kalemlerde özel sektörümüzü de rahatlatacak yeni destekler sağlayacağız.

Bizim prensibimiz şudur değerli kardeşlerim biz istihdam sağlayalım ihracat yapanın her zaman yanındayız. Türkiye’ye katma değer üreten Türkiye ekonomisine katkı sunan kim olursa olsun hükümetimizin tam desteğine sahibiz.

Ayrıntılar geliyor....

Haberle İlgili Daha Fazlası