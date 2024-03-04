Erdoğan'dan PKK/YPG'ye karşı net mesaj: "Teröristan kurmak isteyenlere yeni kabus hazırlığımız var"

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 haftanın ardından toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı olarak saat 15.10'da başlayan toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından, terörle mücadele, Gazze'de süren katliam, seçimler ve emekliler başta olmak üzere birçok önemli konuda açıklama yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

MAHMUD ABBAS TÜRKİYE'YE GELİYOR

Yarın Mahmud Abbas'ı ülkemizde ağırlayacağız. Mısır ziyaretimizin ardından bir Karadeniz programı yaptık. Karadeniz her zaman olduğu gibi bu ziyaretlerimizde de bizi kucakladı. İlham Aliyev kazandığı seçimin hemen ardından ilk resmi ziyaretini ülkemize gerçekleştirdi.

31 MART SEÇİMLERİ

Bakanlılarımız ve kurumlarımız, 31 Mart seçiminin huzur içinde gerçekleşmesi için gerekli hazırlıkları yaptılar. Her seçim gibi 31 Mart'ın da demokrasi şöleni havasında geçmesini sağlamakta kararlıyız. Seçim sonuçlarının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Diğer gelişmeler ne olursa olsun değişmez gündem maddelerimiz var.

200 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ

Depremde yıkılan şehirlerimizin ayağa kaldırılması bunlardan biridir. Yerleşim yerlerimizi yıkıntılardan önemli ölçüde temizleyerek hayatın normal ritmine kavuşması için çalışmayı sürdürüyoruz. 46 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Bu rakamı 75 bine çıkarıyoruz. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kendi evini yapmak isteyenlere her türlü kolaylığı gösteriyoruz.

TERÖRİSTLERİN ÇEMBERİ DARALIYOR

Terörle mücadeleye önümüze çıkan engellere aldanmadan devam ediyoruz. Bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili olarak meseleyi kalıcı olarak çözeceğiz. Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz.

YENİ KABUS HAZIRLIKLARIMIZ VAR

Suriye sınırları boyunca 30 - 40 km boyunca güvenlik koridoru oluşturma hedefimiz bakidir. Ortaya çıkacak gerilimlerin sebebi kendileri olacaktır. Türkiye'ye güney sınırları boyunca kuracağı bir "teröristan"la dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var.

TÜRKİYE GAZZE İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPMAKTADIR

Türkiye, sadece kendi sınırlarından ibaret ülke değildir. Türkiye çok daha büyük bir coğrafyanın kalbidir. Kuzeyimizdeki Ukrayna - Rusya savaşının nasıl başladığını bugüne nasıl geldiğini hep birlikte takip ediyoruz. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama kimlerin destek sağladığı açıkça ortadadır. Türkiye olarak diplomatik girişimlerimizle insani yardımlarımızla samimi haykırışlarımızla Gazzeli kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Türkiye, Gazze ve Filistin için elinden geleni yapmaktadır yapmaya da devam edecektir.

İSLAM ALEMİ YEKVÜCUT OLMASINA İHTİYAÇ VAR

İslam aleminin yekvücut olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Uluslararası kurumların nasıl felç edildiğini vahşeti duyurmak isteyenlerin nasıl baskılandığını anlatmaya gerek bile yok. Gazze'de temeli atılacak ilk Yahudi yerleşim binası tek başına bu vahşetin sebebinin sadece hırsızlık, ahlaksızlık olduğunu göstermeye yetecektir.

KAAN DÜNYANIN DİLİNDE

Aziz milletimiz önceki hafta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren KAAN vesilesiyle savunma sanayinde geldiğimiz yer ülkemizde ve dünyada epeyce konuşuldu. Savunma sanayi hamlelerimiz Antalya Diplomasi Forumu'nda da muhataplarımızın gündemindeydi.

TÜRKİYE SİHA İHRACAT LİGİNİN ZİRVESİNDE

Savunma sanayinde son 21 yılda büyük aşamalar kaydeden Türkiye bu sayede yerlilik oranını yüzde 80'lerin üzerine taşımıştır.

Öyle ki 850'yi aşkın yerli savunma sanayi projesiyle bu alanda kendi kendine yeterliliği en yüksek ülkelerden biri haline geldi. Sahip olduğumuz yüksek teknoloji ürünlerini dost ve müttefik ülkelerde de paylaşarak savunma ihracatını 4,5 kat arttırdık. 185 ayrı ülkesine 230 çeşit savunma sanayi ürünü sattık.

İHRACAT GELİRİMİZ 1.8 MİLYAR DOLAR

Savunma sanayi üretimimizi deprem bölgesine de yayarak hem bu alandaki gücümüzün artmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Savunma sanayi ihracatında dünyadaki yerine baktığımızda karşımıza çıkan fotoğraf şu şekildedir. Dünyada ilk 3 ülkesi arasında SİHA ihracat liginin zirvesinde yer alıyoruz. 2023 İHA ihracat tutarı 1,8 milyar dolardır.

"EMEKLİLERİN SIKINTILARINA GÖZLERİMİZİ KAPAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma adımlarını attık. Çalışanlarımızın emeklilerimizin dezavantajlı kesimleri enflasyona ezdirmedik. En düşük emekli maaşını 66 TL'den 10 bin TL'ye, asgari ücreti 184 TL'den 17 bin TL'ye, engelli maaşını 25 TL'den 4 bin TL'ye çıkardık. Nereden nereye? Her alanda milletimizin refah seviyesini katlayarak yükseltmiş bir hükümet olarak emeklilerimizin sıkıntılarına gözlerimizi kapamamız mümkün mü?

"EMEKLİLERİMİZİN GELİRİNİ ARTIRACAĞIZ"

Elbette yaşanan sıkıntıların farkındayız. Emekli maaşlarına şu kadar zam yapacağız diyen muhalefetin ne kadar boş konuştuğunu örneklerle anlattık. Sözü edilen artışları ülkenin tüm yatırımlarını, eğitim sağlık harcamalarını aktarsak, kamu görevlilerinin maaşlarını vermesek bile karşılayamıyoruz. Bu demek değil ki, çalışanlarımızı emeklilerimizi hayat pahalılığına terk edeceğiz. Tam tersine enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, milli gelirimizi artırarak, devletimizi güçlendirerek her meselemizi çözdüğümüz gibi, emeklilerimizin gelirini de artıracağız. Hiçbir insanımızı darda bırakmayacak, göz göre göre sıkıntı çekmesine müsaade etmeyeceğiz. Milletimizden bize güvenmeyi, destek ve dualarını esirgememesini istirham ediyorum."