İyi Parti'de 4. Olağan Kurultay: Müsavat Dervişoğlu yeniden genel başkan seçildi
İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, oylamaya katılan 1180 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden İyi Parti Genel Başkanı seçildi.
İyi Parti, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde düzenlediği 4. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı.
DELEGELERİN TAMAMININ OYUNU ALDI
Tek aday olarak seçime giren Müsavat Dervişoğlu, 1180 delegenin tamamının oyunu alarak, ikinci kez genel başkanlığa seçildi.
Kurultay kapsamında Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi de yapılacak.
