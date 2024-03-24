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Haberler > Politika > Kendisini 'Yerli patates' olarak tanıtıyor! Seçim öncesi gövde gösterisi yaptı: 81 proje açıkladı

Kendisini 'Yerli patates' olarak tanıtıyor! Seçim öncesi gövde gösterisi yaptı: 81 proje açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kendisini &#039;Yerli patates&#039; olarak tanıtıyor! Seçim öncesi gövde gösterisi yaptı: 81 proje açıkladı

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van'da yıllardır seçimlere bağımsız aday olarak giren ve kendisini 'Yerli Patates' olarak tanıtan İdris Ahi, Van Büyükşehir Bağımsız Belediye Başkanı Adayı olduğunu açıkladı. Ahi, kamyonet kasasından halka seslenerek, 81 tane proje açıkladı.

Van'da yaklaşık 5 dönemdir seçimlerde bağımsız aday olan ve kendisini 'Yerli patates' olarak tanıtan İdris Ahi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde de aday olmuş ve 100 bin kişiyi davet ettiği mitingine sadece 100 kişi geldiği için gündem olmuştu.

Kendisini 'Yerli patates' olarak tanıtıyor! Seçim öncesi gövde gösterisi yaptı: 81 tane proje açıkladı - 1. Resim

81 PROJE AÇIKLADI

Bağımsız milletvekilliği adaylığından sonra 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde Van Büyükşehir Bağımsız Belediye Başkanı Adayı olduğunu açıklayan Ahi, bugün düzenlediği miting ile Van halkının tekrar karşısına çıktı. Musa Anter Parkı yanında düzenlenen mitinge yaklaşık bin kişi katıldı. Burada kamyonet kasası üzerinden 81 projesini açıklayan Ahi, herkesten destek istedi.

Ücretsiz su faturasından tramvaya, Akdamar Adası’na çekeceği teleferikten gençlerin düğün masrafına kadar 81 projesini tek tek açıklayan Ahi, “31 Mart'ta beni seçerseniz icralık olan su faturaları üzerindeki icraları kaldıracağım, suyu ücretsiz yapacağım. Belediye halk otobüslerini ücretsiz olarak halkın hizmetine sunacağım. Evlenmek isteyen gençlerin düğün masraflarını belediye bünyesinde karşılayacak, taziye yemeklerinin de kaldırılması için takipçi olacağım. Sınır ticaretini ardına kadar açacağız” dedi.

Kendisini 'Yerli patates' olarak tanıtıyor! Seçim öncesi gövde gösterisi yaptı: 81 tane proje açıkladı - 2. Resim

OYUMUZ YERLİ PATATESE

Konuşmasının ardından kamyonet kasasından inen Ahi'ye dokunmak isteyen vatandaşlar ise izdihama neden oldu. Polis ekiplerinin devreye girmesi ile kalabalık sessiz bir şekilde dağıldı. "Oyumuz yerli patatese" afişlerinin açıldığı mitingde, vatandaşların ellerindeki 'Van Bağımsız Milletvekili Adayı' bayrakları ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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