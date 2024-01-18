Murat Kurum, Beyoğlu sokaklarından seslendi: Gerçek belediyecilik nasıl yapılırmış dünyaya haykıracağız

18 Ocak 2024 14:11 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 14:24

Siyasi partiler, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, bugün Beyoğlu sokaklarındaan AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, MHP Beyoğlu İlçe Başkanı Halil Ortatepe ve vatandaşlar katıldı. Kurum, vatandaşlar tarafından davul zurnayla karşılandı. Gençler ise Kurum’un gelişini konfeti, meşale ve alkışlarla kutladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ TESLİMİ İÇİN TARİH VERDİ

Beyoğlu'nda 2 yıl önce başlattıkları Kentsel Dönüşüm Projesi'ne değinen Kurum, "'İstanbul’da riskli tek bir yapı kalmayana kadar çalışacağız, vatandaşımızla el ele omuz omuza verip koşturacağız' dedik. Söz verdiğimiz gibi sadece orada yaşayan kardeşlerimiz için bir proje gerçekleştirdik" dedi.

'RANT' İDDİALARINA TEPKİ: YALANLARIYLA BAŞ BAŞA KALDILAR

Kurum, projenin teslimi için ekim ayını işaret ederek, "Bu projeyi ranta açtığımızı söylediler. Bu projede Beyoğlu’nda yaşayanların dışında yaşayanlar olacak, buraya başka ilçelerden insanlar gelip oturacak dediler ama yine yalanlarıyla baş başa kaldılar. Sadece o mahallede yaşayanlar yine aynı yerde hatıralarıyla yaşamaya devam edecekler" diye konuştu.

'GERÇEK BELEDİYECİLİK' VURGUSU

Beyoğlu’nda çalışmalarına devam edeceğini dile getiren Kurum, “31 Mart akşamı hep birlikte el ele vereceğiz. Gerçek belediyecilik nasıl yapılırmış, İstanbullular neyi istiyor, neyi bekliyor tüm Türkiye ve tüm dünyaya haykıracağız. Ben Beyoğlu’nun Murat’ı olarak sokak sokak çalışıp tüm kardeşlerimi kucaklayacağım. Bundan önce nasıl gayret gösterdiysem şimdi sadece İstanbul için bu mücadeleyi vereceğim. Sevginiz, muhabbetiniz kardeşliğiniz ve bizi bağrınıza bastığınız için Kasımpaşa’mıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.