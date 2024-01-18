Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Murat Kurum, Beyoğlu sokaklarından seslendi: Gerçek belediyecilik nasıl yapılırmış dünyaya haykıracağız

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İBB Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim turlarını Beyoğlu'nda sürdürdü. 2 yıl önce Okmeydanı'nda başlattıkları kentsel dönüşüm projesine değinen Kurum, müjdeyi verdi. Kurum, teslim tarihi olarak ekim ayını işaret etti. Ayrıca 31 Mart vurgusu yapan Kurum, "Gerçek belediyecilik nasıl yapılırmış, İstanbullular neyi istiyor, neyi bekliyor tüm Türkiye ve tüm dünyaya haykıracağız" dedi.

    Murat Kurum, Beyoğlu sokaklarından seslendi: Gerçek belediyecilik nasıl yapılırmış dünyaya haykıracağız
    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Siyasi partiler, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, bugün Beyoğlu sokaklarındaan AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. 

    Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, MHP Beyoğlu İlçe Başkanı Halil Ortatepe ve vatandaşlar katıldı. Kurum, vatandaşlar tarafından davul zurnayla karşılandı. Gençler ise Kurum’un gelişini konfeti, meşale ve alkışlarla kutladı.

    Murat Kurum, Beyoğlu sokaklarından seslendi: Gerçek belediyecilik nasıl yapılırmış dünyaya haykıracağız

    KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ TESLİMİ İÇİN TARİH VERDİ

    Beyoğlu'nda 2 yıl önce başlattıkları Kentsel Dönüşüm Projesi'ne değinen Kurum, "'İstanbul’da riskli tek bir yapı kalmayana kadar çalışacağız, vatandaşımızla el ele omuz omuza verip koşturacağız' dedik. Söz verdiğimiz gibi sadece orada yaşayan kardeşlerimiz için bir proje gerçekleştirdik" dedi.

    Murat Kurum, Beyoğlu sokaklarından seslendi: Gerçek belediyecilik nasıl yapılırmış dünyaya haykıracağız

    'RANT' İDDİALARINA TEPKİ: YALANLARIYLA BAŞ BAŞA KALDILAR

    Kurum, projenin teslimi için ekim ayını işaret ederek, "Bu projeyi ranta açtığımızı söylediler. Bu projede Beyoğlu’nda yaşayanların dışında yaşayanlar olacak, buraya başka ilçelerden insanlar gelip oturacak dediler ama yine yalanlarıyla baş başa kaldılar. Sadece o mahallede yaşayanlar yine aynı yerde hatıralarıyla yaşamaya devam edecekler" diye konuştu.

    Murat Kurum, Beyoğlu sokaklarından seslendi: Gerçek belediyecilik nasıl yapılırmış dünyaya haykıracağız

    'GERÇEK BELEDİYECİLİK' VURGUSU

    Beyoğlu’nda çalışmalarına devam edeceğini dile getiren Kurum, “31 Mart akşamı hep birlikte el ele vereceğiz. Gerçek belediyecilik nasıl yapılırmış, İstanbullular neyi istiyor, neyi bekliyor tüm Türkiye ve tüm dünyaya haykıracağız. Ben Beyoğlu’nun Murat’ı olarak sokak sokak çalışıp tüm kardeşlerimi kucaklayacağım. Bundan önce nasıl gayret gösterdiysem şimdi sadece İstanbul için bu mücadeleyi vereceğim. Sevginiz, muhabbetiniz kardeşliğiniz ve bizi bağrınıza bastığınız için Kasımpaşa’mıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İBBMurat Kurum
    Haberler > Politika > Murat Kurum, Beyoğlu sokaklarından seslendi: Gerçek belediyecilik nasıl yapılırmış dünyaya haykıracağız
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı - PolitikaMHP 55 adayını daha açıkladıİYİ Parti İstanbul ve Ankara adayları için tarih verdi - PolitikaİYİ Parti İstanbul ve Ankara adayları için tarih verdiAK Parti'nin Ankara adayı olan Turgut Altınok’tan ilk paylaşım - PolitikaAdaylığı kesinleşen Altınok’tan ilk sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a: Biraz daha bekle, aday açıklama - Politika"Biraz daha bekle, aday açıklama"İstanbul'a Paris modeli! Murat Kurum özel ekip kurdu ulaşım projeleri hazırlıyor - Politikaİstanbul'a Paris modeli!Cumhur İttifakı 5 ilde değişikliğe gitti, adaylara deprem kriteri! - PolitikaAday seçiminde deprem kriteri!AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan dikkat çeken İstanbul açıklaması: Kasıtlı olarak durdurdular - PolitikaMurat Kurum'dan dikkat çeken İstanbul açıklaması'Bağımsız aday olacağım' deyip CHP'den istifa eden başkan İYİ Parti'ye geçti! - Politika'Bağımsız aday olacağım' deyip CHP'den istifa eden başkan İYİ Parti'ye geçti!Murat Kurum'dan İBB çalışanlarına özlük hakkı iyileştirme sözü - PolitikaMurat Kurum'dan İBB çalışanlarına özlük hakkı iyileştirme sözüMHP neden hep '55 aday' açıklıyor? Bahçeli yıl dönümüne dikkat çekti - PolitikaMHP neden hep '55 aday' açıklıyor? Bahçeli yıl dönümüne dikkat çekti
    Sonraki Haber Yükleniyor...