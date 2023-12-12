Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret edecek

12 Aralık 2023 11:54 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 11:54

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yarın saat 12.30'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ni (DEM Parti) ziyaret edecek. DEM Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek olan görüşmenin gündeminde 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin olması bekleniyor.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 4 Aralık'ta yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla katılma eğiliminin öne çıktığını ve bu kararın Parti Meclisi'ne (PM) sunulacağını açıklamıştı.

Özel'in ziyareti sırasında yerel seçimlerin de konuşulması ve DEM Parti'nin bu seçimlere ilişkin tutumu ele alınması bekleniyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, daha önce yaptıkları açıklamalarda, genel çerçevede yerel seçimlere katılma eğiliminde olduklarını belirtmişlerdi. İstanbul için özel bir plan yapmadıklarını ifade eden Bakırhan, yerel seçimlerde sağcı, milliyetçi bir adayı desteklemeyeceklerini vurgulamıştı. Ayrıca, bağımsız olarak seçimlere katılma eğilimlerinin taktik olmadığını ve pazarlık amacı taşımadığını belirtmişlerdi.