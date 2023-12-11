HEDEP, DEM Parti'si oldu

11 Aralık 2023 11:43 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 12:08

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin kısa adı DEM Parti'si oldu. Yargıtay'ın HEDEP kararının ardından isim değişikliğine gidildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin yeni kısa ismi DEM Parti oldu. HEDEP ismi, daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi’ni (HADEP) andırdığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından kabul edilmemişti. Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen parti sözcüsü Ayşegül Doğan, yeni kısaltmanın 'DEM Parti' olduğunu açıkladı.

HEDEP'TEN 'DEM' AÇIKLAMASI

"Seçeneklerimiz tükenmedi ve tükenmeyecek" diyen Doğan, Yargıtay'ın kararını da şöyle eleştirdi:

"Biz çelmelere karşı seçeneksiz değiliz. En az 30 yıllık demokratik siyaset mücadelesindeki tecrübelerimizle sabit. Çok kez yeni parti kurmak zorunda kaldık ama Türkiye'nin demokrasi, adalet ve barış mücadelesinde iz bırakmayı başardık. Parti tüzüğünde de Yargıtay'ın istediği değişikliklerin yapıldığını aktaran Doğan, Yargıtay'ın kararının ardından itiraz seçeneğini de değerlendiren parti yetkilileri, hukukçular ile yapılan görüşmelerin ardından yeni bir kısaltma bulmaya karar vermişti.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA İSİMLER DEĞİŞTİRİLDİ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, kararın ardından sosyal medya hesabındaki kullanıcı isimlerini de değiştirdi. Twitter hesabında biyografi kısmına DEM Parti ibaresi eklendi. Kullanıcı adı da DEMGenelMerkezi olarak değiştirildi.

YARGITAY HEDEP İSMİNİ KABUL ETMEDİ

Yargıtay, Yeşil ve Sol Gelecek Partisi’nin isminin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirmesini kabul etmedi. Gerekçe olarak, "Parti isminin kısaltması olan HEDEP'in daha önce kapatılan Halkların Demokrasi Partisi’ni (HADEP) andırması" gösterildi.

Hafta sonu kısaltma değişikliği için tüzük kurultayı düzenlendi ve parti isminde herhangi bir değişiklik yapılmazken ‘demokrasi’ kelimesi kısaltmaya taşındı.