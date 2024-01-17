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    Samsun’da içme suyuna 3. kez indirim yapıldı! İşte yeni tarife

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Samsun’da içme suyuna yüzde 15 indirim yapıldı. SASKİ Olağanüstü Genel Kurulu’nda alınan yeni kararla birlikte içme suyunun metreküp birim fiyatı 16,42 TL oldu.

    Samsun’da içme suyuna 3. kez indirim yapıldı! İşte yeni tarife
    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    SASKİ Genel Kurulu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda “Su ve atıksı tarifelerinde değişiklik” maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

    Tarife değişiklik maddesi mecliste kabul edilerek komisyona havale edildi. Plan, Bütçe, Hukuk ve Teknik İşler Komisyonu’nda görüşülen teklif, tekrar meclise gönderildi. İndirim teklifi, meclise verilen 15 dakikalık komisyon görüşmesinin ardından tekrar değerlendirildi.

    Samsun’da içme suyuna 3. kez indirim yapıldı! İşte yeni tarife

    "3. KEZ SU İNDİRİMİNE GİDİYORUZ”

    Göreve geldiklerinden bu zaman 3. kez içme suyuna indirim uygulayacaklarını ifade eden Başkan Mustafa Demir, “2023’ün Mayıs ayında suya yüzde 20’lik bir fiyat artışı uygulamıştık. Yargıda bir dava söz konusuydu, istinafta görüşülüyordu. Bugün de suya indirim yapmak için olağanüstü genel kurul kararı aldık. ‘Seçim üstü yapıyorsunuz’ diyenlere, geçen sene mayısta zam yapmıştık, daha önce 2 sefer daha yaptığımız gibi yine indirim yapma kararı aldık. 3’üncü sefer su indirimine gidiyoruz” dedi.

    Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Olağanüstü Genel Kurulu’nda il genelinde meskenlerde kullanılan içme suyuna yüzde 15 indirim yapılması teklifi kabul edildi.

    Söz konusu madde, tüm meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

    Samsun’da içme suyuna 3. kez indirim yapıldı! İşte yeni tarife

    YÜZDE 15 İNDİRİMİN ARDINDAN SU TARİFELERİ

    İndirimin ardından Samsun’da 1. grup mesken abonelerinin 1 m3 içme suyu birim fiyatı 19,32 TL’den 16,42’ye düştü.

    2’nci grup mesken abonelerinin 1 m3 ime suyu birim fiyatı 16,56 TL’den 14,08 TL’ye düştü.

    3’üncü grup mesken abonelerinin 1 m3 ime suyu birim fiyatı da 13,64 TL’den 11,59 TL’ye düştü.

    Ayrıca 1’inci grup kırsal su birim fiyatı 4,83 TL’den 4,11 TL’ye, 2’inci grup kırsal su birim fiyatı 4,14 TL’den 3,52 TL’ye ve 3’üncü grup kırsal su birim fiyatı da 3,41 TL’den 2,90 TL’ye düşmüş oldu.

    Mevcut durumda aylık TÜFE ile birlikte 12 aylık ağırlıklı ortalama su satış fiyatı 23,27 TL olarak öngörülürken, yüzde 15’lik indirimin ardından aylık TÜFE ile birlikte 12 aylık ağırlıklı ortalama su satış fiyatı 20,60 TL’ye inmiş oldu.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Politika > Samsun’da içme suyuna 3. kez indirim yapıldı! İşte yeni tarife
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