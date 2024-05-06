Son CHP komedisi... CHP’li vekil dizi silahlarını gerçek sandı

CHP’li Milletvekili Murat Bakan’ın ‘işgüzarlığı’ ortalığı ayağa kaldırdı. CHP’li Milletvekili Murat Bakan’ın ‘işgüzarlığı’ ortalığı ayağa kaldırdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, bir dizide kullanılan maket silahları gerçek sandı. Bakan, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla İstanbul’da polis tarafından çok sayıda silah ele geçirildiği iddiasını gündeme taşıdı.

Yaptığı paylaşımında ise “Bu miktarda silah ile neler yapılabilir? Bunların ele geçirilen kısmı olduğu düşünüldüğünde ele geçirilmemiş daha ne kadar silah olabilir? Yarın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama bekliyoruz?” ifadelerini kullandı.

Fakat yaşanan durumun CHP’li Murat Bakan’ın zannettiği gibi olmadığı anlaşıldı. Bir süre sonra bu paylaşımını hesaplarından silen Murat Bakan, yeni bir paylaşım yaparak silahların bir TRT dizisinde kullanıldığı yönünde bilgi aldığını kaydetti.

Bakan kendisine gönderilen “Olay böyle değilmiş, Teşkilat dizisinin aracını durdurup almışlar, silahların ağzı kapalı. Savcı iade edin demiş. Yanlış anons” yazan mesajı da yayınladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de konu ile ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu 141 uzun namlulu silahın Teşkilat dizisinde kullanıldığı ve gerekli izinlerinin olduğu kaydedildi.