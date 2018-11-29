Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Dr. Solaroğlu, “Plastik yapımında kullanılan bifesfenol ambalajdan sızarak hayati ihtiyacımız olan suya ve diğer gıda maddelerine katılır. BPA’nın, hem kadın hem de erkekte hormon yapısını bozarak doğurganlığı bozduğuna ilişkin bilgiler var. Bazı ilmî çalışmalar, başarısız tüp bebek tedavilerinde kanda BPA düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir” diye konuştu. Anne adaylarının damacanalarda beklemiş suyu içmemesi gerektiğini belirten Dr. Solaroğlu “BPA rahim duvarı üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle kanlanmayı azaltıp bebeğin tutunmasını zorlaştırır. Bu da düşüklere ve erken doğuma yol açabilir” dedi. Damacana suları tüketmek zorunda kalanların altında 3 ve 7 yazan ambalajlardan uzak durması gerektiğini hatırlatan Dr. Solaroğlu, “Su arıtma cihazı alırken de içinde kullanılan plastik malzemenin BPA içerip içermediğine baksınlar. Özellikle bu konuda NSF sertifikası olan ürünleri alsınlar. Arıtma cihazından geçirdikleri suyu da cam şişe ya da sürahi dışında bir yerde bekletmesinler” dedi.