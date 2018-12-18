Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Dijital ambulansların ilk olarak pilot illerde başlayacağını ve yıl içinde tüm yurtta yaygınlaştırılacağını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Sistemle ambulans yoldayken yapılan EKG, tansiyon, nabız gibi tüm işlemler tablet uygulamasıyla dijital ortamda kayıt altına alınacak, hastaya ilişkin bütün bilgiler anlık olarak ilgili merkezle paylaşılacak ve gereklilik hâlinde hekim ambulansta yapılan müdahaleyi yönlendirebilecek. Ambulanslarda kullanılacak uygulamayla gidilen hastanın ismi sisteme düştükten sonra, hastaya ilişkin kan grubu, geçirdiği ameliyatları, hastalıkları, kullandığı ilaçlar gibi sağlık bilgileri, daha olay yerine varılmadan e-Nabız sistemiyle ambulanstaki sağlık ekiplerine ulaştırılacak. Böylece hastaya en kısa sürede en doğru müdahalenin yapılması sağlanacak” dedi.