Dünyada 30’un üzerinde ülkede görülen KKKA hastalığına karşı kişisel korunma önlemlerinin hastalığın kontrolü için oldukça önemli olduğunu belirten Dr. Erdal Gezer, “ Her yıl bahar aylarında ülkemizde KKKA nedeniyle ciddi ölüm olayları yaşanmaktadır. Basit bir dikkat ile bu sorunu çözebiliriz. Bunun da tek yolu piknik sonrası ya da tarla bahçe dönüşü kişinin kendi vücudunu kontrol etmesi ve kene gördüklerinde mutlaka sağlık kuruluşuna gitmeleridir” dedi.

Başhekim Gezer, Türkiye’de ilk defa 2002 ilkbahar ve yaz aylarında görülen KKKA'nın her yıl Nisan ile Eylül arasında artış gösterdiğini ifade ederek, “Ülkemizin coğrafya ve iklim yapısı, hastalığın bulaşmasında birinci derecede rol oynayan kenelerin yaşaması için oldukça elverişlidir. Bu nedenle hastalık, özellikle hayvancılığın yapıldığı bölgeler, orman ve gür otlakların bulunduğu yerler başta olmak üzere ülkemizin her yerinde görülebilecek durumdadır. Bu nedenle Eylül ayına kadar tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Özellikle tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara giderken vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalıdır. Kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Kene üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek vücut içeriğini kişiye aktarmasına sebep olacağı için kesinlikle yapılmamalıdır. Kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet, eldiven gibi) çıkarmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır. Hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir. Hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske, vb.) almalıdır. Kene tutunan kişiler, 10 günlük süre içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler görülmesi halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir" dedi.