Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık



Çilek iyi kolesterol seviyesini yükseltip kötü kolesterol seviyesini düşürüyor ve bu sayede kalbi korumaya yardım ediyor. Haftada üç gün bir kâse çilek tercih edebilir” dedi