Ziyneti Kocabıyık
Çilek iyi kolesterol seviyesini yükseltip kötü kolesterol seviyesini düşürüyor ve bu sayede kalbi korumaya yardım ediyor. Haftada üç gün bir kâse çilek tercih edebilir” dedi
C vitamini bahar meyvesi çilekten gelsin
11.05.2019 - 10:19 | Son Güncelleme: 11.05.2019 - 10:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kış aylarında bağışıklık sistemimiz için tükettiğimiz portakal ve mandalinanın yerini bahar aylarında çilek gibi kırmızı meyvelerin aldığını söyleyen Diyetisyen Çisem Gündüz Gizen “En yüksek C vitamini içeren kırmızı meyve çilektir.
Ziyneti Kocabıyık
Etiketler : C vitamini bahar meyvesi çilek,
623676 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/623676.aspx
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