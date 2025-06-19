Sağlık turisti güzelleşmeye geliyor! Türkiye hücresel tedavilerde liderliğe oynuyor

Kök hücrelerin doğal olarak salgıladıkları ve hücreler arası haberleşmeyi sağlayan eksozom adı verilen maddeler, tıbbın son yıllardaki en önemli hücresel keşiflerinden biri. Türkiye’de başarıyla gerçekleştirilen eksozom tedavileri, estetik uygulamalarda da umut vadediyor…

ZİYNETİ KOCABIYIK - Son yıllarda Türkiye, sağlık turizminde gözle görülür bir büyüme yaşıyor. Özellikle medikal estetik uygulamalar, estetik operasyonlar, plastik ve estetik cerrahi konusunda yurt dışından Türkiye’yi tercih edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Uluslararası estetik turizmi verilerine göre Türkiye, 2024 itibarıyla yılda yaklaşık 1,2 milyon sağlık turisti ağırladı. 2025 hedefi ise 2 milyon yabancı hastaya hizmet sunarak 12 milyar dolar gelir elde edilmesi…

SAĞLIKTA EKSOZOM TURİZMİ

Gelişmiş teknolojilerin başarıyla kullanıldığı medikal estetik uygulamaların en çok tercih edilen tedaviler olduğunu söyleyen estetik ve kozmetik hekimi, kozmetoloji bilim uzmanı Dr. Alparslan Tekiner, özellikle kök hücreden üretilen eksozom tedavilerinin estetik turizminin yıldızı hâline geldiğini vurguladı. Son yıllarda dünya genelinde hızla yayılan bu yenilikçi yöntemin, özellikle yaşlanma karşıtı uygulamalarda çığır açtığını belirten Dr. Tekiner “Eksozom, kök hücrelerin doğal olarak salgıladığı ve hücreler arası iletişimi sağlayan maddelerdir. Bu maddelerin içerdikleri proteinler, RNA’lar ve büyüme faktörleri cilt yenilenmesini, kolajen sentezini ve doku onarımını destekler” dedi.

UZUN AMA SAĞLIKLI HAYAT

Uzayan insan ömrünün hastalıksız bir şekilde tamamlanabilmesi için hücresel yenilenmenin önem kazandığını aktaran Dr. Tekiner bugünün estetik anlayışı, sadece görünüşü değil, hücresel sağlığı da hedeflediğini hatırlatarak “Longevity adı verilen bir kavram ortaya çıktı. Uzun ama hastalıksız, sağlıklı bir hayat sürmeyi hedefliyor. Eksozom tedavileri, cilt gençleştirmede en biyolojik ve en doğal yoldur. Kırışıklıkların azaltılmasından akne izlerinin onarımına, saç dökülmesinden göz çevresi yenilemeye kadar geniş bir yelpazede güvenle kullanıyoruz. Eksozom sadece estetik ve güzellikle değil, tıbbın diğer alanlarında da yeni tedavi yöntemi olarak gündeme geliyor. Yara ve yanık iyileşmesi, tüp bebek tedavileri, alzaymırda unutkanlığa yol açan plakların ve proteinlerin beyinde birikmesini engellemek için de kullanılıyor” dedi.

KÜRESEL İLGİ TÜRKİYE’YE YÖNELİYOR

Dr. Tekiner, estetik uygulamalarda Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gelen hastaların, eksozom gibi ileri düzey teknolojilere duydukları ilgiyle öne çıktığını söyledi. Global araştırma raporlarına göre eksozom terapilerinin dünya pazarında yüzde 23’lük bir yıllık büyüme oranı yakaladığını ve 2030’a kadar milyarlarca dolarlık hacme ulaşacağını öngören Dr. Tekiner “Yurt dışından gelen danışanlarımız artık sadece fiyat avantajı değil, dünyayla eş zamanlı teknolojik yenilikleri de talep ediyor. Eksozom tedavileriyle hem kaliteli hizmet sunuyoruz hem de Türkiye’yi estetik teknolojilerde bir referans ülke konumuna taşıyoruz” şeklinde konuştu.