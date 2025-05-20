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Ucuz estetik hayatını karartabilir: Uzmanı uyardı dudak dolgusu körlüğe neden olabilir!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ucuz estetik hayatını karartabilir: Uzmanı uyardı dudak dolgusu körlüğe neden olabilir!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ucuza ve uzman olmayan kişilere yapılan dolgu işlemleri ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Prof. Dr. Sıla Şeremet, özellikle göz çevresinde yapılan yanlış uygulamaların kalıcı körlük riski taşıdığına dikkat çekiyor.

Son yıllarda sosyal medyada popüler hale gelen estetik uygulamalar, özellikle dolgu işlemleri, sağlık açısından büyük riskler taşıyor.

Medicana Sağlık Grubu Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sıla Şeremet, hijyenik olmayan ortamlarda yapılan dolgu işlemlerinin sadece estetik değil, ciddi tıbbi komplikasyonlara yol açabileceğini belirterek, "Yanlış uygulamalar doku kaybına, enfeksiyona ve hatta kalıcı körlüğe kadar gidebilir" uyarısında bulundu.

ESTETİK DEĞİL, TIBBİ BİR MÜDAHALE: DOLGU UYGULAMASI

Dolgu uygulamaları yalnızca güzellik amacıyla yapılan işlemler değil; aynı zamanda doğru bilgi ve deneyim gerektiren tıbbi müdahalelerdir. Prof. Dr. Şeremet, özellikle burun kökü, alın ve göz çevresi gibi bölgelerde yapılan yanlış enjeksiyonların damar tıkanıklığına yol açarak ani görme kaybına neden olabileceğini vurguluyor. Yüzdeki damar ve sinir ağı gözle doğrudan bağlantılı olduğu için bu işlemlerin uzman hekimler tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Ucuz estetik hayatını karartabilir: Uzmanı uyardı dudak dolgusu körlüğe neden olabilir! - 1. Resim

ASİMETRİK DUDAKLAR VE KALICI İZLER

Yanlış uygulanan dudak dolgularında ciddi artış yaşandığını söyleyen Şeremet, nekroz (doku ölümü), deride yumrulaşma ve asimetri gibi komplikasyonların tedavi sürecinin hem uzun hem de yorucu olduğunu belirtiyor. Bazı durumlarda izlerin kalıcı olabileceğini de ekliyor.

İŞLEM ÖNCESİ BU SORULARI SORMALISINIZ

Cilt işlemi yaptırmak isteyenlerin mutlaka doktor yönlendirmesiyle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Şeremet, dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor:

Kullanılacak dolgu maddesinin içeriği nedir?

Ürün ambalajı hastanın yanında açılıyor mu?

Barkod bilgisi hastayla paylaşılıyor mu?

Uygun fiyat vaadiyle hızlı karar aldırmaya çalışan ve ürün bilgilerini gizleyen yerlerden uzak durulması gerektiğini belirten Şeremet, “Gerçek uzmanlar bu bilgileri saklamaz, aksine hasta ile paylaşır” diyor.

Ucuz estetik hayatını karartabilir: Uzmanı uyardı dudak dolgusu körlüğe neden olabilir! - 2. Resim

CİLT BAKIMINDA ABARTIYA KAÇMAYIN

Özellikle genç yaştaki bireylerin aşırı kozmetik ürün kullanma eğiliminde olduğunu belirten Şeremet, temel cilt bakımının temizlik, nemlendirme ve güneşten korunma ile sınırlı tutulması gerektiğini söylüyor. Cilt tipi ya da yaşa uygun olmayan ürünlerin bilinçsizce kullanılması ciltte hasara neden olabilir.

HER CİLT FARKLIDIR, HER ÜRÜN HERKESE UYGUN DEĞİLDİR

Son olarak Prof. Dr. Şeremet, “Başkasına iyi gelen bir ürün size zarar verebilir” diyerek uyarıyor. Eğer temel bakımın ötesine geçilecekse, mutlaka bir dermatologla birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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