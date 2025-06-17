Sağlık Bakanlığı tarih verdi! Bu virüs 5 kadından birinde görülüyor, hem kızlara hem erkeklere yapılmalı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 yıl sonu itibarıyla HPV aşısının 13 yaş ve üzerine ücretsiz olacağını duyurması dikkatleri her 5 kadından birinde görülen HPV virüsünün sebep olduğu serviks (rahim ağzı) kanserine çevirdi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - “2025 yılı sonunda ilgili aşı programımızı başlatmayı planlıyoruz” diyen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Şimdiden hayırlı olsun. 2025’in sonunda bunlarla ilgili aşı programımızı başlatacağız. 13 yaşından itibaren tüm çocuklarımıza, 15 yaş üzeri tüm vatandaşlarımıza HPV aşısını yapabilir hâle geleceğiz” açıklamasını yaptı. Dünyada yılda 350 bin kadının ölümüne sebep olan ve Türkiye’de yılda 2500 kadında teşhis edilen rahim ağzı kanserinin en öldürücü kanserlerden biri olduğunu söyleyen Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Bekir Şen, “Rahim ağzı kanserinin öldürücülüğü, erken teşhis ve tedaviye erişimle büyük ölçüde azaltılabilir. Bu nedenle düzenli tarama ve HPV aşısı gibi önleyici tedbirler hayati önem taşır. Güncel bilgiler ışığında, Türkiye’de artık 9 tip HPV’ye karşı koruma sağlayan yeni nesil aşılar kullanılmaktadır. Bu aşılar, rahim ağzı kanserine neden olan HPV tiplerinin yüzde 90’ından fazlasına karşı koruma sağlar” dedi.

AVUSTRALYA BAŞARISI

Ulusal aşı programına HPV aşısını dâhil eden ilk ülkelerden biri olan Avustralya’da genç kadınlarda HPV enfeksiyon oranını yüzde 83 oranında azalma başarısının yakalandığını aktaran Dr. Şen, “Ayrıca, rahim ağzı kanseri vakalarında da belirgin bir düşüş gözlemlenmiştir. Yine Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde de bu aşı ulusal aşı takviminde yer almaktadır” değerlendirmesini yaptı.

HEM KIZLARA HEM DE ERKEKLERE YAPILMALI

HPV aşısının, öncelikle 9-14 yaş arasındaki çocuklara iki doz olarak önerildiğini ifade eden Opr. Dr. Mehmet Bekir Şen, “Ancak günümüzde 9 - 45 yaş arası herkesin aşılanmasının gerekliliğiyle ilgili yayınlar artmaktadır. İlk dozdan sonra ikinci doz, 6-12 ay içinde yapılır. Ancak, 15 yaşından büyük bireyler için üç dozluk bir program önerilmektedir. Bu durumda, ikinci doz ilk dozdan iki ay sonra, üçüncü doz ise altı ay sonra yapılır. Yani 6 ay içerisinde tüm dozlar tamamlanmış olur” dedi.

HPV virüsü yalnızca kadınları değil, erkekleri de etkileyen bir sağlık sorunu olduğunu hatırlatan Dr. Şen, “Erkekler taşıyıcı olduğu ve HPV enfeksiyonu erkeklerde üreme organları ile ilgili farklı kanserlere ve genital siğillere yol açtığı için 9 yaş itibariyle hem kız hem de erkek çocuklara uygulanmasını önermektedir” diye konuştu.