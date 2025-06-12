SMS gelirse şaşırmayın! Rapor yenileme randevusu artık buradan...

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Haziran 2025 02:50 - Güncelleme: 12 Haziran 2025 02:51 - Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı, süresi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek olan engelli ve ilaç raporlarının yenilenmesi maksadıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Kronik hastalığı olan vatandaşların, daha önce geçerlilik süresi 30.06.2025 tarihine kadar uzatılmış ilaç raporları için 9 aylık, engelli vatandaşların raporları içinse 12 aylık “Rapor Yenileme” takvimi oluşturuldu.

“Rapor Yenileme” süreci, Merkezî Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yürütülecek. Hastalara kolaylık sağlanabilmesi için, yalnızca 30 Haziran’da raporu sona erecek olan hastaların erişebileceği, özel bir klinik tanımlandı. “Rapor Yenileme” kliniğinden, yalnızca belirlenen T.C. kimlik numaralarına sahip vatandaşlar randevu alabilecek. İlgili Haber MHRS'de 2 milyardan fazla randevu verildi! Ayrıca, süresi dolan rapor sahiplerine, kısa mesajla da bilgilendirme yapılacak. Bütün hastaneler, “Rapor Yenileme” kliniği için MHRS’ye özel, randevu cetvelleri oluşturacak. Bu cetveller üzerinden 120 güne kadar ileri tarihli randevu planlaması yapılabilecek. Vatandaşlar, randevu günü hastanelerde “MHRS Koordinasyon Birimi”ne başvuracak.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe