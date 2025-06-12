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Haberler > Sağlık > SMS gelirse şaşırmayın! Rapor yenileme randevusu artık buradan...

SMS gelirse şaşırmayın! Rapor yenileme randevusu artık buradan...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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SMS gelirse şaşırmayın! Rapor yenileme randevusu artık buradan...
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, süresi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek olan engelli ve ilaç raporlarının yenilenmesi maksadıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Kronik hastalığı olan vatandaşların, daha önce geçerlilik süresi 30.06.2025 tarihine kadar uzatılmış ilaç raporları için 9 aylık, engelli vatandaşların raporları içinse 12 aylık “Rapor Yenileme” takvimi oluşturuldu. 

“Rapor Yenileme” süreci, Merkezî Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yürütülecek. Hastalara kolaylık sağlanabilmesi için, yalnızca 30 Haziran’da raporu sona erecek olan hastaların erişebileceği, özel bir klinik tanımlandı. “Rapor Yenileme” kliniğinden, yalnızca belirlenen T.C. kimlik numaralarına sahip vatandaşlar randevu alabilecek.

Ayrıca, süresi dolan rapor sahiplerine, kısa mesajla da bilgilendirme yapılacak. Bütün hastaneler, “Rapor Yenileme” kliniği için MHRS’ye özel, randevu cetvelleri oluşturacak. Bu cetveller üzerinden 120 güne kadar ileri tarihli randevu planlaması yapılabilecek. Vatandaşlar, randevu günü hastanelerde “MHRS Koordinasyon Birimi”ne başvuracak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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