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Tıp literatüründe yeni bir teşhise imza atıldı! Kardiyak PET ile ani ölüm riski azaltılabilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tıp literatüründe yeni bir teşhise imza atıldı! Kardiyak PET ile ani ölüm riski azaltılabilecek
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ersin Sarıçam’ın uluslararası kabul gören çalışmasıyla, Covid sonrası kalp kasında “yorgunluk” belirlendi. MR’ı normal olan hastalarda bile PET ile kalp tutulumu tespit edildi. Yeni teşhis kriteri, ani ölümlerin önüne geçebilir.

ESMA ALTIN ANKARA - Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ersin Sarıçam, artan ani kalp krizi ölümlerinin erkenden tespitine yönelik yeni bir çalışmaya imza attı. Uluslararası bir kongrede kabul gören ve tıp literatürüne yeni bir teşhis olarak giren çalışmasını gazetemize anlatan Sarıçam, pandemi sonrası hastalarda dikkat çekici bir durumu tespit ettiklerini söyledi. Sarıçam, kardiyak MR sonuçları normal çıkan birçok hastada, kardiyak PET görüntülemelerinde kalp kaslarında belirgin bir yorgunluk ve kasılma tembelliği belirlediklerini bildirdi.

Tıp literatüründe yeni bir teşhise imza atıldı! Kardiyak PET ile ani ölüm riski azaltılabilecek - 1. Resim

Kardiyak PET’in önemine dikkat çeken Sarıçam “Pandemi sonrası virüsün kalbi nasıl etkilediğini ortaya koyduk. MR’ları normal olan hastalarda bile kalp tutulumunun tedavi edilmemesi sebebi ile ritim bozukluğuna girerek ani ölümlere şahit olduk. Klinik şüphe varsa Kardiyak PET bakılması gerektiğini gördük. Araştırmamızla ‘virüse bağlı kalp yorgunluğu’ literatüre eklenerek teşhis kriteri değişmiş oldu. Böylece Covid-19 öyküsü olan kişilerde ani ölüm riski azaltılabilir” dedi. Ailesinde kalp hastalığı öyküsü olan, Covid geçirmiş ve 40 yaş üstü bireylerin yılda bir defa kalp kontrolü yaptırmasını tavsiye eden Sarıçam “Üst solunum yolu enfeksiyonu geçirenler de kalp tutulumu açısından incelenmeli” dedi. Gençlerde artan ani kalp krizlerine de değinen Sarıçam, şeker hastalığı, hipertansiyon, sigara gibi bilinen risklerin yanı sıra yoğun stres, uyku apnesi, sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve gıda güvenliği bozulmasının da riski artırdığını vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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