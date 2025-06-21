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Dış kulak iltihabı sezonu açıldı! Nasıl korunmalıyız?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dış kulak iltihabı sezonu açıldı! Nasıl korunmalıyız?
Sağlık, Yaz, Kulak Sağlığı, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dış kulak iltihabı yaz sezonunun başlamasıyla yaygınlaşmaya başladı. Uzmanlar dış kulak iltihabından korunmanın yollarını açıkladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Dış kulak iltihabının belirtilerinin hafif de olsa ciddiye alınması gerektiğini söyleyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Saltürk, geç kalınması durumunda ilerleyecek iltihabın çevre dokulara yayılarak daha büyük problemlere yol açabileceğine dikkat çekiyor. Sorundan korunmak için ise alınabilecek bazı basit tedbirler var: 

Emin değilseniz tedbir alın: Temizliğinden emin olmadığınız havuz ve deniz suyunda yüzecekseniz, kulağınıza su kaçmasını engellemek için yüzücü bonesi, silikon kulak tıkacı ya da vazelinli pamuk kullanın.

İyice kurulayın: Duş ve yüzme sonrası kulaklarınızı nemli bırakmayın, mutlaka iyice kurulayın. 

Sert cisimlerle temizlemeyin: Kulak içi temizliğinde pamuklu çubuklar kullanmayın. Bu tip sert müdahaleler, kulaktaki koruyucu tabakaya zarar verir ve sorunun daha da büyümesine neden olur. Sizi rahatsız eden şikâyetleriniz olursa, en kısa zamanda bir uzmana başvurun. 

Kontrollerinizi aksatmayın: Kronik bir hastalığınız varsa ve bağışıklığınız zayıfsa düzenli kulak muayenelerinizi ihmal etmeyin. Bu sayede, ilerleyecek iltihabi bir durumu erkenden önlemiş olursunuz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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