Fenomen Nihal Candan hastalığı! Zayıflık akımının hedefinde gençler var

25 kiloya düşüp iki defa kalbi duran ve hayatını kaybeden Nihal Candan’ın hâli, gençlerdeki zayıflık tutkusunun nasıl ölümcül riskler taşıdığını gösteriyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Anoreksiya nervozanın, kişinin ciddi şekilde kilo kaybetmesine rağmen hâlâ kendini kilolu hissettiği, yeme davranışlarını bilinçli olarak kısıtladığı ve kilo alma korkusuyla hareket ettiği bir yeme bozukluğu olduğunu belirten Diyetisyen Elif Hançer Bingili, özellikle gençlerin bu hastalığın hedefinde olduğunu söyledi.

Diyetisyen Bingili, bu rahatsızlığın sadece kilo verme arzusu olmadığını, kişinin beden algısındaki bozulma, kaygı bozuklukları, mükemmeliyetçilik ve kontrol ihtiyacının da önemli sebepler arasında olduğunu ifade ederek Anoreksiyanın mental sağlığın bozulmasının bir dışa vurumu olduğuna dikkat çekti.

Bilgili “Anoreksiya özellikle ergenlik çağındaki genç kızlar arasında yaygın olsa da her yaş grubunda ve cinsiyette görülebilir. Kadınlarda daha sık rastlanmakla birlikte erkeklerde de anoreksiya vakaları giderek artmaktadır. Modern toplumun “ince beden” takıntısı, sosyal medya platformlarında yüceltilen güzellik standartları ve dış görünüşe verilen aşırı önem, bu rahatsızlığın tetiklenmesinde büyük rol oynamaktadır” diye açıkladı.

İNCE OLMAK BAŞARI VE GÜZELLİKLE ÖZDEŞLEŞTİRİLİYOR

Bilgili şöyle devam etti: Ünlü isimlerin yaşadığı anoreksiya süreçleri kamuoyunun dikkatini çekse de bazı genç kişilerde “ince olmak = başarı/güzellik” algısını pekiştiriyor. Bu da sağlıksız davranış biçimlerine zemin hazırlıyor. Özellikle sosyal medya algoritmalarıyla karşılaşılan “fit görünüm” içerikleri, kişileri bilinçsizce bu hastalığa sürükleyebiliyor.