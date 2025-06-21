Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Fenomen Nihal Candan hastalığı! Zayıflık akımının hedefinde gençler var

Fenomen Nihal Candan hastalığı! Zayıflık akımının hedefinde gençler var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenomen Nihal Candan hastalığı! Zayıflık akımının hedefinde gençler var
Anoreksiya Nervoza, Zayıflık, Yeme Bozukluğu, Gençlik, Mental Sağlık, Sosyal Medya, Ergenlik, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

25 kiloya düşüp iki defa kalbi duran ve hayatını kaybeden Nihal Candan’ın hâli, gençlerdeki zayıflık tutkusunun nasıl ölümcül riskler taşıdığını gösteriyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Anoreksiya nervozanın, kişinin ciddi şekilde kilo kaybetmesine rağmen hâlâ kendini kilolu hissettiği, yeme davranışlarını bilinçli olarak kısıtladığı ve kilo alma korkusuyla hareket ettiği bir yeme bozukluğu olduğunu belirten Diyetisyen Elif Hançer Bingili, özellikle gençlerin bu hastalığın hedefinde olduğunu söyledi.

Diyetisyen Bingili, bu rahatsızlığın sadece kilo verme arzusu olmadığını, kişinin beden algısındaki bozulma, kaygı bozuklukları, mükemmeliyetçilik ve kontrol ihtiyacının da önemli sebepler arasında olduğunu ifade ederek Anoreksiyanın mental sağlığın bozulmasının bir dışa vurumu olduğuna dikkat çekti.

Fenomen Nihal Candan hastalığı! Zayıflık akımının hedefinde gençler var - 1. Resim

Bilgili “Anoreksiya özellikle ergenlik çağındaki genç kızlar arasında yaygın olsa da her yaş grubunda ve cinsiyette görülebilir. Kadınlarda daha sık rastlanmakla birlikte erkeklerde de anoreksiya vakaları giderek artmaktadır. Modern toplumun “ince beden” takıntısı, sosyal medya platformlarında yüceltilen güzellik standartları ve dış görünüşe verilen aşırı önem, bu rahatsızlığın tetiklenmesinde büyük rol oynamaktadır” diye açıkladı.

Fenomen Nihal Candan hastalığı! Zayıflık akımının hedefinde gençler var - 2. Resim

İNCE OLMAK BAŞARI VE GÜZELLİKLE ÖZDEŞLEŞTİRİLİYOR

Bilgili şöyle devam etti: Ünlü isimlerin yaşadığı anoreksiya süreçleri kamuoyunun dikkatini çekse de bazı genç kişilerde “ince olmak = başarı/güzellik” algısını pekiştiriyor. Bu da sağlıksız davranış biçimlerine zemin hazırlıyor. Özellikle sosyal medya algoritmalarıyla karşılaşılan “fit görünüm” içerikleri, kişileri bilinçsizce bu hastalığa sürükleyebiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Demir Kubbe efsanesi çöktü! İran füzeleri çaresiz bıraktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çürük diş erken doğum sebebi! Hamilelikten önce ağız bakımı şart - SağlıkÇürük diş erken doğum sebebi! Hamilelikten önce ağız bakımı şartObezitenin karanlık yüzü araştırılıyor! Prof. Dr. Hotamışlıgil’e bankacılık sektöründen destek - SağlıkObezitenin karanlık yüzü araştırılıyor! Prof. Dr. Hotamışlıgil’e bankacılık sektöründen destekHer leke masum değildir! Cilt kanseri olabilir - SağlıkHer leke masum değildir! Cilt kanseri olabilirSınav kaygısı hayattaki başarının en büyük düşmanı! Endişe duyan öğrencinin beyni duruyor - SağlıkSınav kaygısı hayattaki başarının en büyük düşmanı! Endişe duyan öğrencinin beyni duruyorSağlık turisti güzelleşmeye geliyor! Türkiye hücresel tedavilerde liderliğe oynuyor - SağlıkTurist güzelleşmeye geliyor! Küresel ilginin merkezi TürkiyeHem zevkli hem sağlıklı! Bahçe işi unutkanlığa iyi geliyor - SağlıkHem zevkli hem sağlıklı! Bahçe işi unutkanlığa iyi geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...