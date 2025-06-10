Çürük diş alzaymır sebebi! Ağız içindeki mikroplar beyni de etkiliyor

Yakın zamanda yapılan bir araştırma 10 yıl veya daha uzun süren kronik diş eti iltihaplanmasının alzaymıra yakalanma ihtimalini yüzde 70 oranında artırdığını gösterdi. Araştırmalar, ağız içindeki mikropların beyne ulaştığını ispatlıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Son bilimsel çalışmalar, diş eti iltihabı ile alzaymır hastalığı arasında ilgi çekici ve potansiyel bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. Çalışmalara göre diş çürümesine sebep olan bakteriler, beyin fonksiyonlarını da bozarak unutkanlığa sebep oluyor. Tayvan’da yapılan bir araştırmada, 10 yıl veya daha uzun süreli kronik diş eti hastalığı olanların alzaymır olma ihtimalinin yüzde 70 daha fazla olduğunu gösterdi. Konu ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz Ağız Sağlığı ve Eğitim Derneği (TASED) Başkanı, Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Can Aydoğan “Çalışmalar özellikle alzaymır ve demans gibi nörodejeneratif hastalıkların ağız sağlığının ihmal edilmesiyle ilişkili olabileceğini gösteriyor. Kronik diş eti hastalıklarının sebep olduğu iltihaplanmalar, zamanla beyine ulaşarak nöroenflamasyon riskini artırabiliyor” dedi.

DİŞ KARNEMİZ ZAYIF

Ağız sağlığının ve diş eti hastalıklarının, daha önce kalp hastalıklarıyla ilişkili olduğu düşünülürdü. Son çalışmalar, periodontal hastalıkların, kalp dışında beyin fonksiyonlarını da etkilediğini gösterdi. Peridontal hastalıkların, dişleri destekleyen dokuları etkileyen kronik bir iltihabi durum olduğunu aktaran Aydoğan “Diş etleri plak ve tartar birikmesi sebebiyle enfekte olduğunda ortaya çıkar. Periodontal hastalıkla ilişkili bakteriler kolayca kan dolaşımına girebilir ve beyne gidebilir, bu da bilişsel gerileme riskini artırır. Yapılan çalışmalarda, periodontal hastalıkları olan kişilerde beyin dokusunda iltihapla ilişkili belirteçlerin daha yüksek olduğu görülmüştür” açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin ağız ve diş sağlığı karnesinin zayıf olduğunu belirten Aydoğan, bu durumun diş ve diş eti hastalıklarının görülme sıklığını artırdığını belirterek “Araştırmalara göre, Türkiye’de 10 kişiden 9’unun ağzında çürük var. Toplumun neredeyse tamamına yakını diş eti sorunu yaşıyor. Avrupa ülkelerinde yılda ortalama 450 gram olan diş macunu tüketimi, bütün çabalara rağmen ülkemizde 120 gramın üstüne çıkamadı. Avrupa’da yılda 3-4 diş fırçası kullanılırken, ülkemizde bu rakam 0,7-0,9 diş fırçasıdır” dedi.

Özellikle periodontitis gibi kronik iltihapların, p gingivalis gibi bakterilerin toksinleri yoluyla beyne ulaşabildiklerine, bu toksinlerin beyinde plak oluşumunu hızlandırarak alzaymırı tetikleyebildiğine dikkat çeken Aydoğan “47 farklı çalışmanın analizine dayanan bir başka araştırma, diş kaybı ve kötü ağız sağlığı olan kişilerde demans gelişme riskinin yüzde 23 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bu tip bakterilerin yol açtığı inflamasyonlar beynin hipokampus bölgesini etkileyerek hafıza kaybını tetikleyebilir. Bu bağlantı, son yıllarda yapılan nörobiyolojik araştırmalarla da desteklenmiştir” diye konuştu.

BU TEDBİRLER UNUTKANLIĞI DA ÖNLÜYOR

Dişlerinizi günde iki kere fırçalayın: Yumuşak kıllı bir diş fırçası ve florürlü diş macunu kullanarak günde 2 defa 2 dakika boyunca fırçalayın.

Yumuşak kıllı bir diş fırçası ve florürlü diş macunu kullanarak günde 2 defa 2 dakika boyunca fırçalayın. Günlük diş ipi kullanın: Diş ipi kullanımı, fırçalama kadar önemlidir dişlerinizin arasından ve diş fırçasının ulaşamayacağı diş eti çizgisi boyunca plak ve yiyecek parçacıklarını temizlemeye yardımcı olur.

Diş ipi kullanımı, fırçalama kadar önemlidir dişlerinizin arasından ve diş fırçasının ulaşamayacağı diş eti çizgisi boyunca plak ve yiyecek parçacıklarını temizlemeye yardımcı olur. Ağız gargarası kullanın: Ağzınızdaki bakteri sayısını azaltmak, daha sağlıklı diş etleri ve daha ferah bir nefes sağlamak için ağız bakım rutininize gargara eklemeyi düşünün.

Ağzınızdaki bakteri sayısını azaltmak, daha sağlıklı diş etleri ve daha ferah bir nefes sağlamak için ağız bakım rutininize gargara eklemeyi düşünün. Diş hekiminizi düzenli olarak ziyaret edin: Profesyonel temizlik ve kapsamlı ağız muayeneleri için senede en az iki defa diş hekiminizi ziyaret etmeyi hedefleyin.

Profesyonel temizlik ve kapsamlı ağız muayeneleri için senede en az iki defa diş hekiminizi ziyaret etmeyi hedefleyin. Dengeli bir diyet uygulayın: Diş çürümesine sebep olabilecek şekerli ve asitli yiyecek ve içeceklerin tüketimini sınırlayın.

Diş çürümesine sebep olabilecek şekerli ve asitli yiyecek ve içeceklerin tüketimini sınırlayın. Diş fırçanıza iyi bakın: Etkili temizlik sağlamak için diş fırçanızı üç ila dört ayda bir veya kılları yıpranırsa daha erken değiştirin. Her kullanımdan sonra diş fırçanızı iyice durulayın ve havayla kurumaya bırakın. Diş fırçalarını örtmekten veya kapalı kaplarda saklamaktan kaçının, çünkü bunlar bakteri barındırabilir.

DAHA AZ STRES DAHA AZ ÇÜRÜK

Stres bağışıklık sistemini zayıflatır ve vücudun diş etlerini etkileyen enfeksiyonlar da dâhil olmak üzere enfeksiyonlarla savaşmasını zorlaştırır. Yüksek stres seviyeleri ağızda iltihaplanmaya neden olarak diş eti hastalığına yol açabilir. Belirtiler arasında diş eti kanaması, şişlik ve ciddi vakalarda diş eti çekilmesi bulunur. Tedavi edilmezse diş kaybına ve diğer komplikasyonlara yol açabilir.