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Hem zevkli hem sağlıklı! Bahçe işi unutkanlığa iyi geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hem zevkli hem sağlıklı! Bahçe işi unutkanlığa iyi geliyor
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Alzheimer’la mücadelede ilaç tedavisinin yanı sıra günlük yaşam aktiviteleri de büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Barış Metin, özellikle bahçeyle uğraşmanın hastaların hem ruhsal hem de fiziksel sağlığına olumlu katkılar sağladığını belirtiyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Alzheimer hastalığının temelinde beyin hücrelerinin zarar görmesi ve toksik maddelerin birikiminin yattığını aktaran Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, “Bu hastalıkla mücadelede ilaç tedavisi önemli olsa da, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmanın ve hayat kalitesini artırmanın bir yolu da günlük hayat aktivitelerine odaklanmaktır” dedi.

Özellikle bahçeyle uğraşmanın ve bitkilerle ilgilenmenin, hem fiziksel hem de duygusal faydalar sağlayarak hayat kalitesini artırabildiğini ifade eden Metin, “Bahçeyle uğraşmak, toprakla ve bitkilerle temas etmek, kişinin duygusal olarak da rahatlamasına ve pozitif bir etki hissetmesine yardımcı olabilir bu tür aktivitelerin aynı zamanda sosyal izolasyonu da azaltarak Alzheimer hastalarının daha iyi hissetmelerine yardımcı olabilir” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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