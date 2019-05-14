“Yüksek tansiyon veya şeker hastalığı olanlarla kan sulandırıcı ilaç kullananlar oruç tutarken daha dikkatli olmalı” diyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Salih Aydın, bu hastaların yanlış beslenmesinin ve ilaçlarını eksik kullanmalarının ya da hiç kullanmamalarının beyin kanaması riskini artırabileceği ikazında bulundu. Özellikle iftardan hemen sonra veya gece yarısı olabilecek beyin kanamalarına sık rastlandığı söyleyen Opr. Dr. Aydın “Bu hastalar tuzsuz, sıvı gıdalar tercih etmeli ve ilaçlarını iftarda aksatmadan aynı saatte almalıdır” dedi.
İlaçlarınızı aksatmayın
14.05.2019 - 08:13 | Son Güncelleme: 14.05.2019 - 08:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Devamlı ilaç kullanmak zorunda olan kronik hastaların ramazanda ilaç düzenlerini sürdürmeye dikkat etmesi gerekiyor.
Etiketler : ilaç,
624242 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/624242.aspx
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